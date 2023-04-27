moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

香港寬頻EBITDA跌6% 股息削半

【明報專訊】香港寬頻（1310）昨日公布截至2月底的中期業績。受疫情影響企業市場拓展、毛利減少及部分被營運提升導致經營開支減少所抵消，上半財年經調整EBITDA按年跌6%至11.96億元，半年少賺92%至2323.8萬元。每股中期股息按年少派五成至0.2元。香港寬頻績前收報5.99元，全日微跌0.2%。

住宅方案收入按年跌2%

集團上半財年收入按年跌1%至67.07億元，若不包括去年已出售的新加坡及馬來西亞業務4個月影響，收入按年升2%。期內核心業務企業方案按年升3%至23.48億元，主要受惠批售IDD的收入增加。受市場競爭激烈影響，住宅方案收入按年跌2%至11.97億元。

期內企業寬頻用戶數按年跌1%至11.9萬戶，企業客戶數按年跌3%至10.3萬戶。持股管理人執行副主席楊主光表示，受疫情困擾不少企業倒閉，影響客戶量，該輕微跌幅亦可視為持平，強調看重服務收費生意額而非用戶數。住宅市場方面，寬頻用戶數按年升3%至91.5萬戶，住宅ARPU按年跌4%至179元。楊主光表示，隨着通關及經濟氣氛好轉，近期亦在寬頻服務加價，相信下半財年住宅和企業寬頻業務會改善。

楊主光又表示，未來住宅市場及企業市場均以挖動競爭對手客戶為發展策略，住宅市場主力吸納有線寬頻（1097）客戶，企業市場則會主攻HGC（環球全域電訊）、其舊股東和記系的商住物業、附屬公司均屬目標客戶。

料大灣區收入3年可「翻一番」

楊指香港寬頻上市至今，一直是業內增長最快的電訊公司，住宅及企業市佔第二，未來會繼續透過有機增長和併購發展。此外，會積極拓展大灣區業務，料未來2至3年收入可「翻一番」。

今年3月香港寬頻董事會確認透過I Squared Asia收到初步非約束性函件，表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易。而早於去年，香港寬頻亦曾傳出賣盤消息。楊主光昨日於業績記者會上強調公司「沒有賣盤計劃」、「不評論」市場傳聞，及「不應評論」，直言公司正常營運。