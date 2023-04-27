微軟靠雲業務跑出 股價飈7％ Alphabet雲首轉盈 股票回購擴700億美元

儘管兩大科技巨頭都在業績強調生成式人工智能（AI）技術的發展，不過分析師相對看好微軟的AI前景，加上微軟對新季度預期樂觀，其股價昨晚早段急升逾7%，創52周新高。反觀Alphabet股價早段僅升約1%。受科技股業績帶動，美股三大指數早段向上，納指升近1%。不過英國競爭及市場管理局（CMA）昨反對微軟收購動視暴雪（美：ATVI），恐交易將改變仍處於起步階段的雲遊市場發展。動視暴雪股價早段跌逾一成。

英CMA反對 微軟購動視暴雪或破局

近期將生成式AI技術引入搜尋引擎的微軟表示，AI並非上季的主要增長動力，但深具發展潛力。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，圍繞AI的興奮正創造新的機會，在AI新周期之初，微軟處於特別有利位置。

此外，微軟整體雲端業務（包括Azure、Office 365商業版及LinkedIn商業部分等產品）上季收入達285億美元，按年增長22%。微軟上季整體收入按年增長7%至529億美元，利潤更按年增長9%至183億美元，兩者均勝於預期。微軟預期當前季度收入可達558.5億美元，較分析師預期高，推動其股價上漲。

Google搜尋廣告收入回升

Alphabet近期業務也有回暖迹象。值得注意的是，Alphabet上季的雲端業務收入按年增長28%至74.5億美元。行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）形容，這是雲業務恢復動力的標誌。Alphabet的雲端業務一直落後於亞馬遜和微軟，不過在第一季錄得1.9億美元的經營利潤，是該業務歷來首次轉盈。

Alphabet第一季搜尋廣告業務收入亦恢復增長，按年升幅接近2%。與搜尋業務相關的流量獲取成本，僅相當於收入的16.8%，比例是逾10年來最低。

延數據中心設備壽命 折舊成本減

不過Google上季表現仍有一些隱憂，儘管搜尋廣告收入回升，但連同YouTube及Google網絡在內的整體廣告收入，仍按年輕微下滑，是連續兩季按年倒退。這也是該公司2004年上市以來，第3個錄得廣告收入下滑的季度。

Alphabet首季總收入按年增長3%至698億美元，每股盈利1.17美元，高於分析師預期。該公司出於會計目的，決定延長數據中心設備的壽命，折舊成本減少近10億美元，也有助提振季度收益。為推動搜尋業務等發展，Alphabet也計劃加快發展生成式AI，並準備在旗艦搜尋引擎加入相關技術。

（綜合報道）

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