moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

第一共和銀行 擬售產千億美元

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，在美國地區銀行危機中流失逾千億美元存款的第一共和銀行（美：FRC），擬出售價值高達千億美元的長期按揭貸款及證券填氹，觸發該股周二股價重挫近50%。CNBC昨晚的消息又傳出美國政府目前不願介入拯救，令外界憂慮其能否渡過難關，其股價昨早段再挫逾三成刷新低位，市值跌穿10億美元，盤中多次停牌，不過午夜前股價跌幅收窄至兩成左右。自地區銀行危機爆發以來，第一共和銀行的股價截至周二累計跌逾九成。

昨市值跌穿10億美元

知情人士向彭博社稱，第一共和銀行可能向美國大型銀行在內的潛在買家，提供認股權證或優先股，鼓勵它們高於市價購買資產。

第一共和銀行的理據是，若高於市價向第一共和銀行購買債券，大型銀行只會損失數十億美元，但若任由該銀行倒閉，大型銀行最終可能要向聯邦存款保險公司（FDIC）繳付300億美元的監管成本及費用。

消息指出，第一共和銀行的顧問已準備讓潛在買家購買該銀行的新股票，前提是它們能協助改善該銀行的資產負債表，以避免被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並為潛在的增資掃除障礙。

顧問準備讓潛在買家購新股

彭博社的消息指出，該銀行在過渡時期或需美國政府協助，以促成與一些大型銀行的談判。Aptus Capital Advisors投資組合經理David Wagner表示，第一共和國的資產將被出售，但這可能需要一段時間，而且可能會以相當低的價格出售。截至3月底，該銀行總資產為2330億美元，當中包括1730億美元的貸款和350億美元的證券投資。自該銀行公布第一季財報以來，至少3家券商下調其股價目標。

（綜合報道）

[國際金融]