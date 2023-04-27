第一共和銀行 擬售產千億美元

昨市值跌穿10億美元

知情人士向彭博社稱，第一共和銀行可能向美國大型銀行在內的潛在買家，提供認股權證或優先股，鼓勵它們高於市價購買資產。

第一共和銀行的理據是，若高於市價向第一共和銀行購買債券，大型銀行只會損失數十億美元，但若任由該銀行倒閉，大型銀行最終可能要向聯邦存款保險公司（FDIC）繳付300億美元的監管成本及費用。

消息指出，第一共和銀行的顧問已準備讓潛在買家購買該銀行的新股票，前提是它們能協助改善該銀行的資產負債表，以避免被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並為潛在的增資掃除障礙。

顧問準備讓潛在買家購新股

彭博社的消息指出，該銀行在過渡時期或需美國政府協助，以促成與一些大型銀行的談判。Aptus Capital Advisors投資組合經理David Wagner表示，第一共和國的資產將被出售，但這可能需要一段時間，而且可能會以相當低的價格出售。截至3月底，該銀行總資產為2330億美元，當中包括1730億美元的貸款和350億美元的證券投資。自該銀行公布第一季財報以來，至少3家券商下調其股價目標。

（綜合報道）

[國際金融]