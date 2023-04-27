工業 x 創科體驗之旅 培育青年迎接新型工業化黃金時代

參與是次體驗之旅的學生分成小組，到科技園公司的夥伴企業及工總的會員企業進行兩天的實習，由公司導師安排到不同部門，成為行政人員的「工作影子」，汲取創科及工業工作經驗，亦到實驗室及產品製造工場內了解各種智能生產工序。此外，參與計劃的學生參觀了工總的會員企業、科學園及創新園，實地觀察和體驗創科行業，同時透過並與不同工業家及創科領袖進行交流，掌握行業最新趨勢，感受獨特的「Work. Live. Play. Learn」創科文化。

廣納人才 把握創科機遇

工總兼科技園公司主席查毅超博士表示：「創科與工業不能分割，科研成果要惠及市民，需要通過工業技術製成產品。香港特區政府對創科業投入的資源為前所未有，而且預計未來10至15年，與創科行業有關的土地面積將增加4倍，可見將來需要大量創科人才。特區政府已經公布了《香港創新科技發展藍圖》及《青年發展藍圖》，創科與青年培育兩者息息相關。在國家與政府的大力支持下，香港已經進入創科與新型工業化的黃金時代，期望持續舉辦體驗之旅，吸引更多年輕人，為產業發展注入新力量。」

而科技園公司人才及人力資源總監王秀麗介紹，參加今屆計劃活動的學生，有兩天在夥伴企業實習，相對第一屆的體驗時間為多，導師有更充分時間指導和分享，學生從而對創科及工業能有更深入的認識。她亦表示，不少科學園園區的公司，從事的研究項目可以與工業配合，達到相輔相成的效果。科技園公司不僅協助園區公司在本地發展，同時擴展內地市場，亦會留意東盟及其他海外市場的機遇。這項計劃能夠讓年輕人知道創科及工業有前景，甚具意義。現正考慮下屆計劃加入更多與內地學生交流的元素，融入國家大局的發展。

新型工業化持續發展

工總常務副主席陳偉聰表示，很高興看見今次參加人數有所增加，達到計劃的預期目標。現時行業已經步入新型工業化的年代，隨着大灣區創科業及新型工業化發展，香港亦應加強非勞工密集的工序，例如：設計、融資、產品授權，而科技園公司的科研中心及設備則有助進行產品研發。加上香港特區政府積極推動創新科技的政策，有信心香港工業未來會有所突破，期待同業不僅向大灣區發展，更可以拓展到內地各大城市，以至東盟市場。他亦指出，無論參加計劃的學生將來會否加入工業行列，是次活動都能讓學生認識現代化工業的面貌，並將新型工業及創科的種子留在他們的腦海內，未來對社會、創科及工業作出貢獻。

部分學生分享體驗

黃珮玲、李靜蕾（德蘭中學）

體驗公司：Microbiota I-Center

兩名學生在Microbiota I-Center認識了腸道微生物群移植技術及益生菌對改善體質的能力，了解保持腸道健康可以對身體其他機能帶來好處，著實大開眼界。

黃銘琪、周嘉杰（靈糧堂怡文中學）

體驗公司：科能三維技術（醫療）有限公司

兩名學生嘗試用3D掃瞄，結合專業的軟件，製作立體的手掌模型並加以打磨。對於他倆而言都是新體驗，而且同樣感到十分有趣。他們還發現很多科技知識，有待日後學習探索。

陳永恩（德蘭中學）

體驗公司：水中銀（國際）生物科技有限公司

陳永恩獲安排協助完成日常業務及測試工作，她難忘可以用兩種魚類進行毒性測試，檢測用品的安全，著實是很重要的工作。此外，她認識到現時香港工業的現況，希望日後有更多學習的機會。

林竺鋒（靈糧堂怡文中學）

體驗公司：Aerosim (HK) Limited

林竺鋒獲安排到工程部參觀，並且參與部分裝嵌的工作，認識到大型機器都是從多件小零件拼合而成，亦有機會到市場部體驗。他認為兩天活動所學知識都很實用，獲益良多。