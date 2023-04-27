moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

工業 x 創科體驗之旅 培育青年迎接新型工業化黃金時代

創新科技的影響力無遠弗屆，協助各行各業提升生產力，同時為年輕人創造無限機遇。早前香港科技園公司（科技園公司）及香港工業總會（工總）合辦第二屆「工業x創科體驗之旅」，讓年輕人了解本港創科及工業發展。一連四日活動讓約40名對創科有熱誠的本地中學生，親身體驗創科工作，把握「新型工業化」的發展機遇，並為創科及工業界培育新一代年輕人才。

參與是次體驗之旅的學生分成小組，到科技園公司的夥伴企業及工總的會員企業進行兩天的實習，由公司導師安排到不同部門，成為行政人員的「工作影子」，汲取創科及工業工作經驗，亦到實驗室及產品製造工場內了解各種智能生產工序。此外，參與計劃的學生參觀了工總的會員企業、科學園及創新園，實地觀察和體驗創科行業，同時透過並與不同工業家及創科領袖進行交流，掌握行業最新趨勢，感受獨特的「Work. Live. Play. Learn」創科文化。

廣納人才 把握創科機遇

工總兼科技園公司主席查毅超博士表示：「創科與工業不能分割，科研成果要惠及市民，需要通過工業技術製成產品。香港特區政府對創科業投入的資源為前所未有，而且預計未來10至15年，與創科行業有關的土地面積將增加4倍，可見將來需要大量創科人才。特區政府已經公布了《香港創新科技發展藍圖》及《青年發展藍圖》，創科與青年培育兩者息息相關。在國家與政府的大力支持下，香港已經進入創科與新型工業化的黃金時代，期望持續舉辦體驗之旅，吸引更多年輕人，為產業發展注入新力量。」

而科技園公司人才及人力資源總監王秀麗介紹，參加今屆計劃活動的學生，有兩天在夥伴企業實習，相對第一屆的體驗時間為多，導師有更充分時間指導和分享，學生從而對創科及工業能有更深入的認識。她亦表示，不少科學園園區的公司，從事的研究項目可以與工業配合，達到相輔相成的效果。科技園公司不僅協助園區公司在本地發展，同時擴展內地市場，亦會留意東盟及其他海外市場的機遇。這項計劃能夠讓年輕人知道創科及工業有前景，甚具意義。現正考慮下屆計劃加入更多與內地學生交流的元素，融入國家大局的發展。

新型工業化持續發展

工總常務副主席陳偉聰表示，很高興看見今次參加人數有所增加，達到計劃的預期目標。現時行業已經步入新型工業化的年代，隨着大灣區創科業及新型工業化發展，香港亦應加強非勞工密集的工序，例如：設計、融資、產品授權，而科技園公司的科研中心及設備則有助進行產品研發。加上香港特區政府積極推動創新科技的政策，有信心香港工業未來會有所突破，期待同業不僅向大灣區發展，更可以拓展到內地各大城市，以至東盟市場。他亦指出，無論參加計劃的學生將來會否加入工業行列，是次活動都能讓學生認識現代化工業的面貌，並將新型工業及創科的種子留在他們的腦海內，未來對社會、創科及工業作出貢獻。

 

部分學生分享體驗

黃珮玲、李靜蕾（德蘭中學）

體驗公司：Microbiota I-Center

兩名學生在Microbiota I-Center認識了腸道微生物群移植技術及益生菌對改善體質的能力，了解保持腸道健康可以對身體其他機能帶來好處，著實大開眼界。

 

黃銘琪、周嘉杰（靈糧堂怡文中學）

體驗公司：科能三維技術（醫療）有限公司

兩名學生嘗試用3D掃瞄，結合專業的軟件，製作立體的手掌模型並加以打磨。對於他倆而言都是新體驗，而且同樣感到十分有趣。他們還發現很多科技知識，有待日後學習探索。

 

陳永恩（德蘭中學）

體驗公司：水中銀（國際）生物科技有限公司

陳永恩獲安排協助完成日常業務及測試工作，她難忘可以用兩種魚類進行毒性測試，檢測用品的安全，著實是很重要的工作。此外，她認識到現時香港工業的現況，希望日後有更多學習的機會。

 

林竺鋒（靈糧堂怡文中學）

體驗公司：Aerosim (HK) Limited

林竺鋒獲安排到工程部參觀，並且參與部分裝嵌的工作，認識到大型機器都是從多件小零件拼合而成，亦有機會到市場部體驗。他認為兩天活動所學知識都很實用，獲益良多。

 

 

 