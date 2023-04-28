富衛保險自願醫保全面升級 高性價比保障更全面

調查發現，近兩成人不清楚其醫保有否就各細項設賠償上限，或因購買醫保的年期較久遠而遺忘計劃細節，到需要索償時可能出現賠償不足以應付開支的情況，近七成受訪者表示願意每月花費300至逾千港元以上在醫療保障。

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提升終身保額至6千萬 增設自付費靈活選項

因應客戶對優越保障的追求，以及彌補現有醫保保障不足的缺口，富衛去年將「尊衛您」全面升級，提升每年保障限額及終身保障限額分別至高達1,000萬港元及6,000萬港元。與此同時，考慮到傳統醫保常用的分項賠償限額較為複雜，較難預計手術費會否超額，「尊衛您」不設分項賠償限

額，全數保障2一系列因住院及手術衍生的費用，讓客戶較易獲得全數保障。

自付費方面，因應醫療費用上漲，個人或僱主團體醫保保障額往往不足以應付大額治療費用的缺口，升級版「尊衛您」將自付費選項3由四個增至六個，除原有的零自付費、1.6萬、2.5萬及5萬港元自付費外，更新增10萬及25萬港元兩個自付費選項。這有助客戶利用自己已擁有的個人或團體醫保作基礎，再加上附設自付費的醫療保障，從而以更相宜的保費增添保障額，令整體保障更符合不同的個人需要，並填補他們於轉工，以及退休所面對的醫療保障缺口。

16種 危疾豁免自付費 屬市場首創4

值得一提，「尊衛您」特別就16種指定危疾豁免自付費，包括香港三大疾病 ： 指定癌症、急性心肌梗塞及中風 ，有關保障屬市場首創，讓客戶在治療的關鍵時刻獲得更充分的保障。以24歲人士為例，年繳保費方式投保100,000港元自付費的「尊衛您」，每日保費低至6.8港元，就能獲得高端醫療保障及一系列額外升級保障 ，如腎臟透析（包括在家中使用腎臟透析機的租借費用）之全數保障、中風復康的額外保障、無索償保費折扣等， 性價比極高。

除了「尊衛您」系列外，富衛去年再創新猷，推出高端自願醫保產品「至．衛一」醫療計劃（「至・衛一」）1。新計劃提供的兩項市場首創的現金保障，分別是大型及複雜手術的現金保

障，及於香港入住深切治療部的現金保障，大大提升了醫療保障安全網的靈活度。

一如「尊衛您」，為配合已有團體醫保或個人醫保的客戶需要，「至・衛一」亦提供多達6個自付費選項， 以及3 個保障地域選擇， 分別為亞洲、全球（美國除外）及全球。計劃同樣就16種指定危疾豁免自付費（包括指定癌症、急性心肌

梗塞及中風），每年保障限額高達3,500萬港元（標準優越版保障級別），更不設終身保障限額。客戶更可在到達指定年齡時，一次性將自付費安排減少至零，即取消自付費額度，將計劃變成全額賠償，又或提升保障級別5而無須再次核保，真正做到提升保障、提高靈活性、以及為退保做準備的全方位考量。另外，「至・衛一」就訂明非手術癌症治療、腎臟透析（包括及在家中使用腎臟透析機的租借費用）及器官或骨髓移植提供額外保障，每個保單年度限額高達200萬港元（優等保障級別），進一步支援長期或昂貴的醫療服務，擴展安全網。

大灣區發展帶動 優質壽險服務需求

大灣區的宏觀發展促進了粵、港、澳三地的融合，再加上新冠疫情後，區內居民更關注健康，間接帶動優質人壽保險服務的需求。富衛期望粵港澳三地共同協調監管機制，將簡化投保過程，並希望三地業界能加強交流，共同推動大灣區保險業融合發展，讓有更多區內居民能享受保險新體驗。 事實上，優質醫療服務的追求，需要有經濟支撐，從而亦帶動了全面財富管理及優質保險服務的需求。香港作為金融中心，正好發揮自身優勢，進一步鞏固本港作為「風險管理中心」的角色，滿足區內居民與日俱增的需求。 富衛保險是迅速增長的泛亞洲人壽保險公司，一直以簡單易明的產品，配合嶄新數碼科技及專業的代理人團隊，為客戶帶來更簡便、更快捷及更順暢的保險體驗。

以上特約文章內容由富衛保險贊助及提供，並僅旨在香港使用。明報報業有限公司並未獲富衛保險授權進行及/或提供任何保險相關的產品及/或服務，亦不會提供任何保險上的意見及建議。

1.「尊衛您醫療計劃 」（認可產品編號為F00045）和「至．衛一醫 療計劃」（認可產品編號：F00067）均由富衛人壽保險（百慕 達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產 品提供者註冊編號：00036）承保。上述資料並不包括保單的完 整條款、保障權益、不保事項及主要產品風險。有關詳情，請參 閱富衛的網站、相關產品小冊子及保

2.全數保障指不設分項賠償限額，並為合資格費用於扣除每年自付費之餘額（如有）後的實際金額，及受每年保障限額所規限。全數保障只適用於指定權益項目。詳情請參閱保障表及保單條款。

3.自付費是指在富衛賠償餘下的合資格費用或費用前，保單持有人在每個保單年度必須分擔的定額合資格費用或費用。

4. 資料截至2022年1月24日，並只是富衛就現有的自願醫保市場資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺留之責任。

5. 此為額外保障/服務為自選性質，並不屬於自願醫保認可產品 - 至・衛一醫療計劃的條款及保障客戶有權選擇拒絕此保障/服務。

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