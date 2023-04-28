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發揮跨境金融優勢 服務兩地實體經濟

【Presented by：WAW Creation】交通銀行香港分行紮根香港89年，始終牢記金融「國家隊」和駐港中資企業的政治、經濟和社會責任，全面貫徹新發展理念，主動服務香港融入國家發展大局，積極聚焦跨境金融產品和服務創新，為客戶提供跨境、跨業、跨市場的全方位金融服務。

Presented by：WAW Creation

 

把握「兩個市場」拓寬客戶融資渠道

交通銀行香港分行作為交通銀行海外最大的「旗艦店」，與境內分行建立起完善的定期溝通、客戶互薦、跨境創新等全方位合作機制，發揮「客戶經理+產品經理」雙輪驅動優勢，充分調動集團客戶資源，為客戶量身定製跨境融資方案。支援「走出去」和「引進來」企業，推進「大灣區」和「一帶一路」沿線專案，助力企業發行離在岸債券和籌組海外銀團，提供IPO一條龍服務協助客戶來港上市等，有效促進了客戶融資渠道的多元化。

 

用好「兩種資源」 服務客戶跨境貿易

交通銀行香港分行發揮貿易融資傳統優勢，利用國內國際兩種資源，主動對接跨境人民幣創新重點區域，打造以跨境人民幣業務為核心的特色貿易金融板塊。交通銀行香港分行積極創新業務模式，在傳統的國際證、國內證、福費廷等品種的基礎上，2022年又與內地分行合作創新，實現金租資產跨境轉讓，開展反向福費廷業務，打通了人民幣資產跨境短持返售渠道，進一步豐富了資產轉讓品種和形式。交通銀行香港分行聚焦跨境電商、供應鏈金融等外貿新業態，把握企業結算及產業鏈融資需求，支援客戶內外貿一體化發展。

 

服務「雙循環」發展格局 提升跨境服務能力

交通銀行香港分行透過全球現金管理平台提供一攬子跨境金融服務，藉助網上銀行、手機銀行、Open API和銀企直聯為跨國公司、重點央企、民營企業提供跨境資金集中運營管理，包括雙向跨境賬戶查詢、資金調撥、跨境賬戶操控和賬戶綜合結單報告等，特別是對於集團公司於境內分行開立的賬戶，可透過跨境資金池服務，大幅提升匯款速度。交通銀行香港分行亦是全球首家完成CIPS（人民幣跨境支付系統）標準收發器部署的境外直參行，已連續兩年保持CIPS上線客戶海外直參行第一位，落實CIPS生態圈建設，推動跨境人民幣業務的長遠發展。

 

回應「雙碳」戰略 打響綠色金融品牌

近年來，交通銀行香港分行積極履行大行擔當，將「綠色」作為發展底色，發揮綜合化經營優勢，不斷提升綠色金融供給質效，推動綠色金融高質量發展。豐富綠色金融產品內涵，陸續推出綠色債券、綠色貸款、綠色存款、綠色財資產品、綠色顧問等一攬子綠色產品。交通銀行香港分行上線中小企綠色貸款「評定易」線上平台服務，幫助企業更便捷地獲得綠色融資，並逐步擴大綠色金融「朋友圈」，打通綠色供應鏈上下游環節，攜手多方共建綠色發展體系。發揮綠色金融橋樑作用，推動內地綠色金融市場和綠色評價標準與國際市場接軌，支援香港打造綠色金融中心，服務國家早日實現雙碳目標。2022年12月，交通銀行香港分行在香港品質保證局舉辦的「香港綠色和可持續金融大獎2022」中，榮獲「傑出綠色和可持續貸款結構顧問」四項大獎殊榮。

隨著國家對疫情的有效控制和對外經濟的全面放開，香港也將重回發展正軌，特區政府和社會各界都充滿信心，交通銀行香港分行亦將主動服務和融入新發展格局，秉持金融服務實體經濟的初心，履行國有大行使命擔當，強化集團協同發展優勢，抓住新機遇開創新局面，推動跨境金融服務向更高水準邁進。

隨著國家對疫情的有效控制和對外經濟的全面放開，香港也將重回發展正軌，特區政府和社會各界都充滿信心，交通銀行香港分行亦將主動服務和融入新發展格局，秉持金融服務實體經濟的初心，履行國有大行使命擔當，強化集團協同發展優勢，抓住新機遇開創新局面，推動跨境金融服務向更高水準邁進。

 

以上資料僅供參考，只作一般性簡介，並非亦不應被視為購買或認購任何產品或服務的建議或邀請。閣下不應只單憑以上資料而作出決定。投資涉及風險。借定唔借？還得到先好借！人民幣兌換涉及匯率風險。

 

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