比亞迪業績報捷 首季多賺4倍 新能源車銷量佳 收入逾千億升八成

明報記者 陳麗歡

按銷售收入及成本計，比亞迪季內毛利按年升1.6倍至214.67億元，毛利率亦按年擴闊5.5個百分點至17.8％。投行花旗發報告指出，比亞迪屬內地汽車業首選，預計比亞迪新能源汽車，今、明、後年的銷量分別達296萬輛、395萬輛和471萬輛，主要受惠強勁的訂單積壓。該行續指，目前插電混動車（PHEV）領域的供需關係改善；純電動車（BEV）領域平均售價定位更廣泛，有助比亞迪未來滲透至低端和高端領域，以及長遠所獲得的市場份額。花旗又表示，比亞迪將取代華晨中國（1114）納入泛亞洲焦點名單，給予「買入」評級，目標價602港元。

花旗：內地車股首選 目標602港元

比亞迪今年首3個月合共售出55.21萬輛新車，按年升89.5％，全屬新能源車。比亞迪自去年中起便停售燃油汽車，主攻新能源市場。受惠內地電動車換車熱潮，據彭博社數據顯示，比亞迪首季汽車銷量逾44萬輛，跑贏大眾汽車（歐：VOW3）的42.7萬輛，是2008年公布業內統計數據以來首次超越大眾汽車，成為內地銷量最高的汽車品牌。比亞迪董事長王傳福早前曾表示，其目標是年底前超越大眾汽車。

首季賣車逾44萬輛 超越大眾

回顧近日上海車展消息，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛曾表示，公司今年目標銷量約300萬新車，預料12月單月新能源汽車滲透率可達50%，並有望在明年初維持。此外，比亞迪昨日宣布小型電動車「海鷗」正式上市，售價約7.38萬至8.98萬元，較預設售價為低。「海鷗」車款屬「海洋系列」的微型電動車車型，主攻純電動小型代步車市場。

比亞迪電子首季多賺1.5倍

至於同系企業、手機零部件供應商比亞迪電子（0285），盈利能力顯著跑贏經營收入，首季純利按年升1.5倍至4.59億元，毛利按年好轉增77.4％至20.3億元，營業額按年升26％至263.75億元（見表）。比亞迪電子績前收報22.5港元， 全日升1.6％。