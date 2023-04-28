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金融股力撐港股 成交續不足千億

標籤：經濟

【明報專訊】期指結算日港股窄幅波動，恒指全日波幅僅210多點，反覆微升83點，報19,840點，成交970億元，連續兩日不足千億元。龍頭科網藍籌阿里巴巴（9988）、騰訊控股（0700）持續偏軟，績優股平保（2318）被大行唱好，全日升逾9%，為表現最佳藍籌，招商銀行（3968）首季績差股價跌半成則成最弱藍籌。滬港通首日新增假期交易日，北水淨流入由前一天的15億元急降至約8000萬元。

北水淨流入急降至8000萬

受美國銀行危機困擾，隔晚美股跌逾兩百點，恒指昨低開20點後，一度跌94點見19,662點，其後止跌回升，午後最多曾升123點，收報19,840點，兩日累升222點，國指升21點或0.32%，報6675點，科指收報3861點，跌0.26%。

兩大科技龍頭股持續弱勢，連跌8日的阿里及再獲北水淨沽的騰訊分別跌1.8%及0.9%；結算日指數套戥交易增加，盈富（2800）、恒生中國企業（2828）躋身五大成交，金融股支撐大市上升，平保、匯控（0005）、友邦（1299）分別升9%、1.8%及1.6%，共為大市貢獻103點升幅。

平保首季新業務價值按年增長8.8%勝預期，獲多家大行唱好，其A股漲一成兼升停板，瑞信上調H股目標價，由67元升至71元；中國人壽（2628）績前亦受資金追捧，升逾半成，與平保齊創1個月高位；其他內險股同樣受惠，太保（2601）升4.6%，新華（1336）漲5.3%至1個月高位。

有人歡喜有人愁，招行季績遜預期，股價挫5%至37.5元的3個月低位。維達國際（3331）大股東或減持（見另文），股價一度重挫13%，收市仍跌逾6%。

金融股平保招行榮辱互見

昨為滬港通首天新增假期交易日，但始終臨近長假期，即使昨日是連續第五個交易日錄得淨流入，但金額只有8018萬元，騰訊淨走資1.03億元，招行淨走資8960萬元，建行（0939）獲2.55億元淨沽出，恒生中國企業更遭淨沽13.37億元。