moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

珍酒李渡首日跌18% 每手帳蝕388元

標籤：新股

【明報專訊】大市氣氛疲弱，新股市場亦無運行，繼續吹冷風，昨天兩隻新股首日掛牌一升一跌，其中今年至今集資額最大的新股，內地白酒公司珍酒李渡（6979），首日掛牌大跌近18%，更以接近全日低位收市，收報8.88元，每手200股不計手續費帳面蝕388元。

貴為內地第四大民營白酒公司的珍酒李渡，以接近招股價下限10.82元定價，集資淨額約49.9億元，日前暗盤價已較招股價低3%，昨天開市報9元，較招股價低16.8%，雖然之後稍有承接，但全日高位只是9.97元，尾市沽壓加大，以近全日低位8.88元收市，成交金額10.29億元，換手比率3.4%。

哈薩克石油集團換保薦人再闖關

另一隻暗盤價潛水的中國網上專業醫師平台梅斯健康（2415）開市報8.85元，較招股價9.1元低約2.8%，午後見承接，一度高見9.47元，收市報9.2元，不計手續費，一手帳面賺25元，成交金額只有5670萬元，換手比率1.03%。

此外，哈薩克石油集團日前向聯交所第二度提交上市申請，獨家保薦人由之前的西證國際轉為越秀融資。招股文件資料顯示，哈薩克石油去年虧損1105.4萬美元，較2021年虧損830.3萬美元有所擴大，更是連續4年虧損，去年收入按年增加32.92%至4359.6萬美元。集團預期，實施3年發展計劃所需的初步估計資本開支約為11.01億美元，擬將部分集資撥付用作開發油田的資本開支。

[新股]