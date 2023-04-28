珍酒李渡首日跌18% 每手帳蝕388元

貴為內地第四大民營白酒公司的珍酒李渡，以接近招股價下限10.82元定價，集資淨額約49.9億元，日前暗盤價已較招股價低3%，昨天開市報9元，較招股價低16.8%，雖然之後稍有承接，但全日高位只是9.97元，尾市沽壓加大，以近全日低位8.88元收市，成交金額10.29億元，換手比率3.4%。

哈薩克石油集團換保薦人再闖關

另一隻暗盤價潛水的中國網上專業醫師平台梅斯健康（2415）開市報8.85元，較招股價9.1元低約2.8%，午後見承接，一度高見9.47元，收市報9.2元，不計手續費，一手帳面賺25元，成交金額只有5670萬元，換手比率1.03%。

此外，哈薩克石油集團日前向聯交所第二度提交上市申請，獨家保薦人由之前的西證國際轉為越秀融資。招股文件資料顯示，哈薩克石油去年虧損1105.4萬美元，較2021年虧損830.3萬美元有所擴大，更是連續4年虧損，去年收入按年增加32.92%至4359.6萬美元。集團預期，實施3年發展計劃所需的初步估計資本開支約為11.01億美元，擬將部分集資撥付用作開發油田的資本開支。

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