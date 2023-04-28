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季績大倒退大股東擬沽貨 維達跌6%

【明報專訊】紙巾股維達國際（3331）控股股東瑞典Essity（愛適瑞）周三晚宣布，決定內部策略檢視，有可能出售在維達的投資，以及其歐洲消費式紙巾自有品牌。維達昨日開市前發公告指，Essity尚未就此作出任何決定，集團同時公布首季業績，期內純利大跌88.4%至4000萬元，昨日股價最低曾見18.8元，收市報20.4元，跌6.4%。

Essity共持51.59%已發行股本

Essity表示，有可能出售部分持股甚至悉數沽售，從而降低消費用紙業務對集團的銷售額佔比，現階段尚未落實任何方案。維達指出，Essity的策略檢視仍處於初步階段，包括評估不同方案，可能減少投資，惟暫未有決定。截至4月26日，Essity共持有維達已發行股本約51.59%，以昨日收市價20.4元計，市值約為126.6億元。

維達表示，今年首季受惠於銷量、價格和產品組合的全面提升，收入按年升8.8%至49.69億元，以固定匯率計按年升15.5%，當中紙巾分部及個人護理分部收入分別為40.71億元及8.98億元。此外，集團期內毛利減少17.1%至12.54億元；毛利率亦下跌7.9個百分點至25.2%。

毛利率急跌7.9個百分點

集團期內經營溢利下跌85.4%至6500萬元；經營溢利率亦減8.5個百分點至1.3%，息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）亦按年跌47.2%至4.12億元。集團指出，去年採取一系列加價措施以抵消原材料價格上升影響，同時持續推動集團收益增長，雖然與去年同期相比利潤率受成本上漲所拖累，但集團通過嚴謹價格管理、持續產品組合提升和經營效率提高，經營溢利率按季有所改善。