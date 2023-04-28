moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％

【明報專訊】多家銀行首季淨息差收窄，郵儲行（1658）公布，截至2023年3月底首季按年多賺5.22%至262.8億元（人民幣，下同），比2022年全年11.9％增長率放緩。營業收入按年增3.5%至882.42億元，當中利息淨收入按年僅增0.99%至693.98億元，首季淨利息收益率為2.09厘，較去年底收窄0.11百分點。

信用減值損失按年減26%

利息淨收入持平，惟同期手續費及佣金淨收入卻有較佳表現，按年增27.5%至115.86億元，主要是該行提前儲備客戶和項目，把握年初旺季營銷的「黃金期」，代理保險、信用卡、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。首季營業支出501.57億元，按年增11.80%。

郵儲行截至首季末不良貸款餘額626.20億元，較2022年底增加18.84億元；首季不良貸款率為0.82%，較去年底0.84%下跌0.02個百分點，按年持平，截至季末撥備覆蓋率381.12%，較去年底下降4.39個百分點。

關注類貸款餘額418.47億元，較去年底增加17.8億元；關注類貸款佔比0.55%，較去年底下降0.01個百分點。逾期貸款餘額722.23億元，較去年底增加40.71億元；逾期率0.95%，與上年末持平。首季信用減值損失按年減少29.78億元，按年跌25.68%。

核心一級資本充足率升至9.72%

與去年底比較，首季末郵儲行核心一級資本充足率9.72%，提升0.36個百分點；一級資本充足率11.54%，升0.25個百分點；資本充足率14.01%，升0.19個百分點，均滿足監管要求。