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中壽首季新業務價值扭跌勢 按年升7.7%

【明報專訊】中國內地去年底開始放寬新冠疫情防控，活動復常帶動多家內險今年首季新單銷售反彈。中國人壽（2628）公布，新業務價值扭轉去年下跌情况，首季按年升7.7%，新單保費按年升16.6%至1176.69億元（人民幣，下同），截至季末的個險銷售人數按季微跌0.89%至66.2萬人，亦接近結束2020年2月以來按季下跌趨勢。中壽指出，內地經濟增長呈現企穩回升態勢，該行期內業務發展企穩向好，市場領先地位穩固。

中壽首年期交保費為714.78億元，按年升9.4%，其中利潤率較佳的十年期及以上首年期交保費為200.82億元，按年升5.1%，佔首年期交保費比重28.1%，與去年同期相約。

中壽首季純利按年升18%，期內簡單年化總投資收益率為4.21%，按年升0.33個百分點，總投資收益為529.32億元，按年升18.8%。

新華保險首季純利倍增至69億

壽險同業新華保險（1336）公布，今年首季長期險首年期交保費按年升9.2%，至93.51億元，惟十年期及以上首年期交保費按年仍跌38.6%至5.4億元。

新華表示，期內個人保險渠道營銷人力縮減，首季長期險首年期交保費按年跌25.8%至41.39億元，銀保渠道的長期險首年保費則按年上升1.6%至154.85億元。去季新華純利按年上升114.8%至69.17億元，主要受惠總投資收益上升，總投資收益率按年上升1.2個百分點至5.2%。

中國財險首季多賺22%

此外，中國財險（2328）公布，首季純利按年升22.04%至95.08億元，業務指標綜合成本率為95.7%，按年改善0.9個百分點，保險服務收入按年升9.2%至1075.2億元。母公司人保集團（1339）保險服務收入按年升5.8%至1171.55億元，純利為117.21億元，按年升2.3倍。若以去年會計準則計算，人保今年首季原保費收入按年升7.5%至2497.8億元，純利按年增25.3%至109.55億元。