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美首季GDP升1.1% 顯著放緩 PCE物價高預期 分析料加息續拖累經濟

【明報專訊】受利率上升、借貸成本向上及通脹高企等因素影響，美國經濟增長顯著放慢。美國首季GDP初值，按季折合成年率增長1.1%，遠低於分析師預期的2%增幅，並較第三及第四季分別為3.2%及2.6%的增幅顯著放緩。雖然消費者支出繼續推動美國首季經濟增長，惟商業及住宅投資放慢，拖累了整體經濟。庫存放緩，令上季GDP增幅減少了2.26個百分點。分析師普遍預期，受加息等影響，美國今年稍後的經濟將進一步降溫。

儘管經濟數據遜於預期，但Meta等科技股及部分消費類股業績比預期好，推動美股3大指數早段向上，納指升逾1%。

最新數據顯示，美國通脹壓力持續。第一季個人消費支出（PCE）物價指數按季折合成年率增長4.2%，較分析師預期高出0.5個百分點。剔除食品及能源價格後的核心PCE物價指數更按季折合成年率增長4.9%，較第四季高出0.5個百分點。

聯儲下月加息概率升至83%

美國核心通脹增長加快，鞏固了市場對美聯儲的加息預期。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，美聯儲5月加息0.25厘的概率，己經由周三的72.2%，增至82.8%。而6月繼續加息0.25厘的概率，亦由一成左右，增至接近三成。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4厘。美國10年期國債孳息率升穿3.5厘。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach指出，GDP數據的落後性質可能誤導市場，雖然美國消費者在1月仍增加支出，但自3月以來，他們對前景變得較為悲觀，支出已經減少，但第一季個人消費支出按季折合成年率仍然增長 3.7%。他又說，近期消費者支出變得疲軟，美國經濟可能處於轉折點。

美新申領失業金減1.6萬人

此外，美國地區銀行業的問題亦可能令信貸收縮，影響經濟前景。不過就業數據仍較預期好。在截至4月22日當周，美國首次申請失業救濟人數按周減少1.6萬，總數降至23萬人，低於分析師預期。

市場人士認為，就業市場穩固、薪金顯著增長，加上部分消費者仍利用儲蓄保持消費，都有助緩和經濟壓力，即使美國經濟陷入收縮也會相對輕微。

（綜合報道）

[國際金融]