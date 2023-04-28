交通銀行(香港) 助大灣區發展 與客戶共創商贏

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跨境業務創新超越 財富管理貫通兩地

為配合客戶的跨境理財及資產配置需求，交通銀行(香港)提供境外存款、資產融資、按揭、網上實時交易等服務，客戶在兩地均可得到當地的尊貴理財服務，聯動境內外資源，讓客戶境外資產發揮最大價值。

交通銀行(香港)早前成為首批獲准開辦「跨境理財通」業務的銀行之一，與交通銀行廣東、深圳、澳門三地分支機構通力協作，向大灣區居民推出「跨境理財通」服務。秉承集團經營優勢，在積極研判境內外投資環境、客戶需求、產品結構的基礎上，不斷創新跨境服務理念，為大灣區客戶提供優質的產品及服務體驗。

隨著香港居民在內地投資日益增長，為配合客戶資金流通需求， 交通銀行( 香港) 提供「房達通」內地物業貸款服務，向香港居民提供跨境抵押貸款的服務，目前可接受深圳、廣州、珠海及中山等地指定房地產作抵押。

手機網銀跨境轉賬快捷穩妥

經常往返兩地客戶可靈活調配日常跨境資金。客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄﹑轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，靈活調配日常跨境資金。客戶可同時關注銀行微信官方帳號收取存款戶口交易通知，理財盡在掌握。

「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，香港及內地個人客戶提供在櫃台外的一站式自助開戶服務，客戶可即時辦理開立存款、支票、定期、個人網上及電話銀行賬戶、申請借記卡等。

除此以外，交通銀行(香港)多年前更率先與代理保險公司合作，推出首批以人民幣結算之保險計劃，並不斷推陳出新，過去數年亦與代理保險公司合作推出人民幣儲蓄保險計劃，提供多元化的人民幣保險與儲蓄兼備的產品，助客戶把握人民幣的市場機遇。為配合中港兩地近年推動證券互聯互通，交通銀行(香港)緊貼市場步伐，為客戶提供每日24小時網上證券服務，或證券交易專線進行滬、深股交易服務；客戶並可透過遙距證券開戶服務，足不出戶便可完成證券賬戶開戶，助客戶盡佔投資先機。

支持多種方式移動支付 方便跨境消費

配合國家大灣區的發展策略及為客戶帶來更便捷的「一小時生活圈」，交通銀行(香港)推出多項服務，助客戶輕鬆解決跨境理財、消費、生活的繁瑣問題，讓跨境生活更輕鬆自在。交通銀行(香港)特別推出一系列大灣區特色業務，包括交通銀行獨家電子優惠券平台「買單吧」，為客戶搜羅一系列著名食府優惠，覆蓋範圍更遍佈廣州、深圳、中山、珠海等。另外，交通銀行(香港)借記卡及信用卡同時支援銀聯「雲閃付」APP綁卡，客戶可跨境香港及內地輕鬆支付。交通銀行(香港)獨家推出「大灣區交通津貼」，為信用卡客戶提供跨境、內地及澳門交通津貼，便利粵港澳三地短途差旅。

隨著香港居民在內地生活需求日益增長，配合客戶資金流通需求，交通銀行(香港)會繼續透過創新產品及優質的服務，靈活配合客戶跨境理財及資產配置需要。

展望未來，交通銀行(香港)會積極配合「國家所需、香港所長」策略，抓緊眼前大灣區建設的巨大機遇，著力推動金融科技發展和數字化轉型，加強跨境金融創新，以更加積極有為的姿態助力大灣區發展，與客戶共創商贏，為香港經濟和社會發展做出貢獻，發揮國際金融中心優勢。

•本行以持牌保險代理機構身份分銷由保險公司承保的保險計劃。有關保險計劃為保險公司之產品，而非本行之產品。對於本行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金

融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），本行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關保險產品的合約條款的任何爭議，應由保險公司與客戶直接解決。 保險計劃只限在香

港境內範圍銷售及辦理投保手續。本文章不能詮釋為在香港境外提供或出售或游說購買保險計劃，並且不構成買賣任何保險產品的建議或要約。

•投資涉及風險。有關產品及服務須受有關條款及細則約束。

•借定唔借？還得到先好借！

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