四大內銀首季多賺少於2% 6年最弱 淨息差齊受壓 工建行淨利息收入跌逾4%

明報記者 歐陽偉昉

為降低企業融資和按揭貸款利率，內地去年將1年期和5年期以上的市場報價貸款利率（LPR），分別調低0.15厘和0.35厘，每年首季不少按揭和企業貸款，會依據現有貸息重新訂價，拖累資產收益率。今年首季建設銀行（0939）、工商銀行（1398）、農業銀行（1288）淨息差按年下跌超過0.3厘，交通銀行（3328）按年跌0.23厘，中行則只跌0.04厘。

經濟改善 今季純利增長料加快

過去內地銀行以貸款額增長抵消貸息下跌影響，今年首季貸款餘額，如去年保持逾一成增長，惟除中行以外，建行、工行和交行淨利息收入按年下跌逾4%，農行下跌3.54%。不過，首季各大行在非利息收入，特別是在交易活動收入明顯上升，抵消淨利息收入下跌，除工行首季撥備前利潤按年跌5.85%外，各大行均保持平穩，而中行更有9%增長。

富瑞中國金融業研究主管陳姝瑾指出，交易收入按年快速增長並不穩定，例如部分來自早前銀行債轉股的投資，隨着資本和債券市場而波動，全年較難持續。不過，內地大行的收入以淨利息收入為主，去年第二季因LPR減息令淨息差明顯下跌。一般而言，大行淨息差在第二季下跌壓力會少於第一季，預期今季淨息差按年跌幅較首季為少，帶動淨利息收入第二季或按年轉升。整體而言，若經濟增長持續，預期內銀純利次季增長較首季加快。

資產質素方面，各大內銀截至季末的不良貸款率，按季大致持平，中行則按季下跌0.14個百分點。另外，個別銀行信貸減值損失較多，營業收入增長較佳的中行，首季撥備按年增加11.25%，拖低純利增速，而工行撥備則降8.22%，幫助純利保持0.02%輕微增長，建行、交行按年大致持平，農行撥備則增6.87%。

銀保監：推動細企融資成本降

此外，銀保監昨日公布今年提升小微企業金融服務質量通知，今年的相關工作目標為保持貸款利率總體平穩，推動小微企業綜合融資成本逐步降低。當局要求銀行，重點圍繞小微企業無貸戶擴大服務，加強對小微企業信用信息運用，增加信用貸款投放，並加強風險監測分析，合理控制貸款質量。截至今年首季末，銀行業普惠型小微企業貸款餘額25.9萬億元（人民幣，下同），按年增長25.8%，較各項貸款增速高14.6個百分點。