moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中銀減值準備前經營溢利升14%

標籤：經濟

【明報專訊】中銀香港（2388）昨日公布首季業績，提取減值準備前的淨經營收入按年增長12.3%至152.3億元，經營支出減6.9%至38.7億元，提取減值準備前的經營溢利升14.2%至113.6億元。該集團表示，經營環境依然複雜嚴峻，儘管環球金融市場波動加劇，不過，由於本港金融系統有效運作，銀行體系保持穩健，相信全面通關有助提振消費氣氛。

撥備減6.3億 淨息差按年擴闊

期內集團減值準備淨撥備為2.93億元，按年減少6.26億元，主要由於期內宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數有所改善；客戶貸款及其他帳項的年度化信貸成本為0.08%，按年跌15個點子。期內淨息差為1.5厘，按年擴闊42個點子，按季收窄15個點子，主因是港元市場利率按季回落。

截至3月底，集團資產總額達3.76萬億元，較去年底上升2.5%，主要由於客戶貸款、證券投資及其他債務工具增加；客戶存款總額為2.51萬億元，較去年底增長5.5%，定期、短期及通知存款增加，支儲存款則下降。

在東南亞市場方面，該行指出，中銀泰國獲批人民幣跨境支付系統（CIPS）直接參與行資格，業務處理流程進一步簡化。其更構建區域化綜合開戶平台，供東南亞機構錄入客戶資料及開立帳戶，縮短開戶時間，並相繼於中銀泰國、胡志明市分行、馬尼拉分行、金邊分行、萬象分行及仰光分行投產。