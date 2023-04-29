中銀減值準備前經營溢利升14%

撥備減6.3億 淨息差按年擴闊

期內集團減值準備淨撥備為2.93億元，按年減少6.26億元，主要由於期內宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數有所改善；客戶貸款及其他帳項的年度化信貸成本為0.08%，按年跌15個點子。期內淨息差為1.5厘，按年擴闊42個點子，按季收窄15個點子，主因是港元市場利率按季回落。

截至3月底，集團資產總額達3.76萬億元，較去年底上升2.5%，主要由於客戶貸款、證券投資及其他債務工具增加；客戶存款總額為2.51萬億元，較去年底增長5.5%，定期、短期及通知存款增加，支儲存款則下降。

在東南亞市場方面，該行指出，中銀泰國獲批人民幣跨境支付系統（CIPS）直接參與行資格，業務處理流程進一步簡化。其更構建區域化綜合開戶平台，供東南亞機構錄入客戶資料及開立帳戶，縮短開戶時間，並相繼於中銀泰國、胡志明市分行、馬尼拉分行、金邊分行、萬象分行及仰光分行投產。