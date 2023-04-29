北向互換通每日交易限200億 人行公布管理暫行辦法 即日實施

南向互換通另行制定安排

人行表示，北向互換通境外投資者，現階段可在銀行間市場開展符合集中清算要求的人民幣利率互換交易。中國銀行間市場交易商協會正在研究制定互換通衍生品協議，待其正式發布後也可供境內外投資者選擇簽署。配合《辦法》發布，境內電子交易平台、境內外清算機構將制訂配套的業務規則等文件。

北向互換通將設有額度限制，人行指為確保市場平穩運行，充分考慮境外投資者投資銀行間債券市場的情况後，初期全市場每日交易淨限額為200億元（人民幣，下同），清算限額為40億元人民幣，未來可根據市場發展情况適時調整額度。

至於南向互換通開通安排，人行指兩地監管當局將結合各方面情况，在風險可控、對等互利的原則下，適時研究擴展。

港交所表示，暫行辦法發布意味籌備工作取得又一重要進展，將繼續與內地合作伙伴和市場機構緊密合作，推進各項準備工作，並適時公布有關互換通的更多細節。