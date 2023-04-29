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8虛銀全見紅共蝕34億 livi bank佔7億最多

【明報專訊】本港8家虛擬銀行昨日公布2022年度業績，全皆虧損，各銀行虧損合計高達33.93億元，反映燒錢持續。在眾虛銀中，以中銀香港（2388）、京東科技及怡和組成的livi bank虧損最多，按年擴大至7.15億元；相對由平保（2318）及壹賬通組成的平安壹賬通銀行，虧損按年減少超過26%，只蝕1.57億元，為眾虛銀中，虧損最少。市面除了livi bank及騰訊（0700）有份投資的富融銀行虧損擴大之外，其餘虧損額均見縮減（見圖）。

livi bank：仍處投資階段

livi bank解釋，虧損擴大，並且高達7億元以上，與其仍處於投資階段有關，但強調隨着貸款產品組合不斷增長，帶動收入可觀增長。截至去年底，貸款產品餘額錄得超過13億元。該行除擴大零售業務之外，今年商業銀行首次推出市場，截至今年3月14日已擁有逾600名客戶，並透露隨時準備擴展大灣區業務。

至於虧損程度僅次於livi bank，並由渣打（香港）及電訊盈科（0008）及香港電訊等組成的Mox Bank，受恵於擴大客戶群，同時在投資科技和人才，完善產品及服務後，虧損額有所收窄，但仍達6.31億元。

6虛銀虧損收窄

Mox現有逾40萬名客戶，存、貸款分別逾80億元及50億元，並專注擴展銀行卡及數碼化借貸服務。另富融銀行年內的虧損則達5.32億元，按年增加逾22%。

至於資產負債表最大的眾安銀行，期內受惠於淨利息及淨費用收入分別按年大增1.21倍及55%等因素帶動下，虧損按年減少9.59%至4.98億元。其手上客戶存、貸款分別達91.71億元及48.8億元。該行期內更鞏固銀保業務，財富管理業務則漸見雛形。

其他虛銀方面，匯立、螞蟻、天星及平安壹賬通四間銀行，則分別虧損4.58億元、2.03億元、1.99億元及1.57億元。