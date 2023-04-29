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匯豐上調內地今年GDP增長預測至6.3%

【明報專訊】內地首季經濟增長勝預期，促使大行上調預測，看好復蘇後勁。匯豐最近發表報告，指中國經濟復蘇由消費帶動，料未來數季維持強健，並將今年中國GDP增幅預測由5.6%上調至6.3%，動力「硬淨」，但將明年增幅預測由5.5%下調至5%。

匯豐認為，內地經濟復蘇已開始，首季經濟增長勝預期，故將今年第二、三季及全年經濟增幅預測上調，第二、三季分別上調至8.5%與5.9%，第四季下調至6.5%。匯豐稱，隨着復蘇擴散，預料增長動力放緩，故將明年經濟增幅預測下調。

料消費主導復蘇 內房溫和反彈

匯豐預料，消費者會繼續增加消費開支，由消費主導復蘇，零售業尤其服務消費呈V形反彈。匯豐稱，國內旅遊目前已復蘇至疫情前九成水平，但海外旅遊仍有待回復到疫情前水平，料今年內地消費錄雙位數增長，又稱疫情期間市民有多餘存款，首季家庭存款高企，有望支持零售消費復蘇持續。

對於內房業，報告認為，房地產復蘇萌芽，主要受惠於政策寬鬆，內房銷售意外地回升，預料今年行業溫和反彈，能否持續則未有定論。該行指出，相對長期的家庭貸款多與按揭有關，自去年第二至四季受壓後，於今年首季反彈。

匯豐認為，隨着行內信心趨增及政策效用彰顯，料下半年內地物業投資回升。

不過，匯豐認為全球需求不穩，勞動市場仍會受壓，青年近年受害最深，多達五分之一失業，故料中央政府無意改弦易轍，會繼續支持增長，意味繼續有財金及寬鬆貨幣政策推出，相信會使製造業及基建獲得投資，促使廣泛復蘇。該行最新預測內地今年通脹2%，明年2.5%，分別較原預測下調0.5與0.3個百分點。