1個月拆息連升8日 港匯仍弱低見7.85

港元拆息全線向上。隔夜拆息升70.67點子（1厘等於100點子）至3.73774厘；一個月拆息升1.44點子至3.30512厘；3個月拆息無升跌報3.68339厘；6個月拆息升0.14點子至4.03565厘；12個月拆息升0.14點子至4.40839厘。截至昨晚10時，港匯報7.8499元貶值2點子。

分析：港銀5月或跟隨美加息

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，最近拆息向上是預先反映美國利率即將上行，以及港銀有機會調升最優惠利率（P）。部行銀行的存款息受拆息向上帶動亦見調升。隨美聯儲議息日期接近，他預期拆息將會繼續向上。

市場接近一致預期美聯儲將於5月加息25點子，惟對於市場利率是否見頂則仍有一定分歧。盧楚仁認為，隨着美國經濟增長放緩、通脹數據回落，加上銀行業出現隱憂，5月加息後，可能暫停加息一次，視乎各項數據表現再考慮是否繼續加息。

至於本港利率，盧楚仁指早前港美息差甚闊，導致大量套息交易出現，金管局干預入市後，銀行結餘跌至500億元以下。當美息繼續向上，結餘處於低水平，加上本港在上兩次美國加息後未有跟加，料屆時港美息差會再度擴闊，因此他料港銀加P是「遲早的事」，他預計今次加P幅度與美國看齊，同為25點子。若美國往後再加息，不排除本港亦會追加。