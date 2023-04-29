上任才一年 傳有線CEO離職

TVB前高層杜之克傳接手

該集團昨日股價收報0.048元，跌4%，成交額只有5.42萬元，市值只餘3.42億元。本報就有關消息向有線寬頻方面查詢，惟直至截稿未獲回應。翻查資料，黃思遠在加入有線寬頻之前，曾任亞洲萬里通前行政總裁及太古可口可樂前高層，並嘗試推動有線改革。在任內最大改動，正正是將媒體部門旗下的有線電視業務結束。直到本報截稿止，未見有線寬頻及官方發公告或新聞稿交代。

此外，通訊事務管理局辦公室昨日發稿指，提醒市民及有線電視用戶，在6月1日終止服務時，要注意相關的合約安排。除非客戶選擇其他方案，否則尚未享用的回贈、月費豁免和按金會分期攤還，甚至退款。截至2022年底止年度，收費電視的客戶數目只餘66.2萬戶，有線寬頻更已經因應準備結束有線電視業務方面，就相關無形資產及合約收購成本確認非現金減值虧損2.41億元。