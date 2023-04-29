中石油首季純利升12% 原油產量增5%

中石油表示，季內業績保持增長，財務穩健，受惠內地經濟穩步發展推動需求，國際油價按年相對回落。中石油昨日績前收報5.43港元，全日升1.7％。

單位油氣操作成本跌2.3%

首季原油產量按年升5.1%至2.36億桶，當中內地原油產量按年升1.5％至1.95億桶，海外原油產量按年升26.3％至4080萬桶。

另外，可銷售天然氣產量按年升4.7%至1.29萬億立方英尺；油氣當量產量按年升4.9%至4.52億桶。

各業務利潤表現，核心業務油氣和新能源業務經營利潤按年升5.7％至409.96億元，主因是原油、天然氣銷量增長。單位油氣操作成本為每桶10.57美元，按年跌2.3%，主要由於匯率變動、燃料、動力成本增加等綜合影響。煉油化工和新材料經營利潤按年跌21.3％至84.7億元，因成品油毛利下跌、化工產品價格下跌和毛利減少。

此外，銷售業務經營利潤按年升79％至81.56億元，因國際貿易業務積極研判市場價格走勢，貿易利潤大幅增長。天然氣銷售業務按年升13.3％至101.36億元，受惠國產氣銷售及終端零售業務利潤增加。