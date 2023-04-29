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美核心通脹PCE升4.6% 高預期 薪酬升幅高位徘徊 按季增1.2%

【明報專訊】儘管美聯儲過去一年持續加息，美國核心通脹仍居高不下。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在3月按年升4.6%，較分析師預期高出0.1個百分點，而2月升幅則上修0.1個百分點至4.7%。按月計算，3月核心PCE物價指數升0.3%，升幅與2月一致。

核心通脹高企之際，薪酬升幅繼續高位徘徊。美國僱主第一季在工資及福利方面的支出，按季增加1.2%，增幅較第四季高出0.1個百分點，並略高於分析師預期，可能支撐了通脹升勢。數據反映，即使近期經濟增長轉弱，潛在的通脹壓力依然強勁，足以令美聯儲在5月繼續加息。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員預期聯儲局5月加息0.25厘的概率達八成半。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率維持在4厘以上，美國10年期國債孳息率則跌穿3.5厘。

埃克森雪佛龍季賺180億美元

美股3大指數午夜前微升。儘管近期油氣價格回落，埃克森美孚（美：XOM）及雪佛龍（美：CVX）第一季利潤合計達180億美元。兩大能源巨頭均表示，油氣產量攀升，對其回報至關重要。埃克森美孚股價早段升2%，雪佛龍升0.6%。

CNBC財經記者David Faber引述知情人士稱，陷入困境的第一共和銀行（美：FRC） 的最終結果，可能由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。消息引發該股午夜前挫近五成，跌至3.2美元。消息人士稱，FDIC詢問其他美國銀行，倘第一共和銀行被接管，會否競投其資產，不過當局未放棄接管銀行以外的選項。自美國地區銀行陷入危機，第一共和銀行股價累計跌逾九成。

個人支出停滯 預示經濟趨疲軟

美聯儲昨晚就矽谷銀行3月倒閉引發地區銀行危機發表內部檢討報告，將該銀行倒閉，歸咎於內部管理不善及監管失當，例如銀行管理層在利率風險方面犯下「教科書式」錯誤，監管機構又未能了解該銀行的深層問題，且反應遲緩，美聯儲將加強關注銀行的未保險存款，以及銀行資產負債表的未實現虧損等。

至於通脹方面，由於能源價格下滑，美國3月整體PCE物價指數回落，3月按年升4.2%，較2月的5.1%升幅顯著回落。按月計算，3月整體PCE物價指數微升0.1%，較2月的0.3%升幅收窄。雖然美國3月個人收入按月升0.3%，不過美國3月個人支出停滯不前，按月持平。由於消費者支出為美國經濟活動貢獻三分之二以上，支出放緩將預示經濟將趨於疲軟。

（綜合報道）

[國際金融]