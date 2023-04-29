moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日央行放鴿指需時年半檢討幣策 圓匯跌穿136

【明報專訊】日本央行行長植田和男履新後首次主持政策會議，如市場預期維持現行超級寬鬆政策不變，但修改了前瞻指引，刪除將利率保持在當前或更低水平的內容，標誌其邁向解除超級寬鬆政策的第一步。不過植田同時釋出鴿派信號，宣布將用1年至1年半時間全面檢討貨幣政策，以確認超級寬鬆措施的效果和副作用，並暫緩修訂孳息率曲線控制措施。日圓兌美元昨跌穿136，跌至7周低位。每百日圓兌港元跌穿5.8算。

植田稱，全面審視貨幣政策，並不是以貨幣政策正常化為目標，但「在審視期間開始正常化的可能性並非零」。他說，就目前而言，過早採取緊縮措施妨礙日本央行實現物價穩定的風險，大於延遲改變政策的成本。新加坡銀行（Bank of Singapore）外匯策略師Moh Siong Sim指出，植田的表態被解讀為鴿派，他提出的政策審查，某程度令改變政策的希望受挫，而漫長的政策審查時間，預示政策不會即時改變。

歐GDP按季增0.1% 低過預期

此外，歐元區經濟恢復增長，在第四季GDP按季停滯不前後，首季按季增長0.1%，不過較預期低0.1個百分點。歐元區首季增長受限，某程度由於歐元區經濟增長引擎德國首季GDP停滯不前。受通脹高企影響，歐元區的消費者支出放緩，首季經濟增長主要由出口推動，尤其是中國解除疫情防控措施後需求增加。

部分分析認為，由於歐元區3月通脹率仍高達6.9%，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行仍需繼續收緊政策遏抑通脹。

（綜合報道）

[國際金融]