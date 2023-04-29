亞馬遜雲計算收入 4月僅升11%惹憂慮

亞馬遜財務總監Brian Olsavsky指出，AWS各行各業、不同規模的客戶都在節省成本，評估優化雲端開支的方法，預期這些變化將在次季持續。AWS首季經營利潤為51億美元，相比亞馬遜整體經營利潤為48億美元，意味若非AWS的盈利貢獻，亞馬遜將陷入虧損。亞馬遜管理層強調，長遠仍看好AWS前景。整體來說，亞馬遜第一季銷售額按年增長9%至1274億美元，超出分析師預期，這部分歸功於廣告和國際業務表現比預期好。第一季純利為32億美元，較分析師預期高出近50%。

英特爾季蝕27.6億美元新高

此外，受個人電腦（PC）銷售下滑影響，英特爾（Intel）（美：INTC）第一季虧損27.6億美元，是其歷來最嚴重的季度虧損，也是連續兩季見紅。英特爾預期，晶片需求可能已經觸底，預計當前財季的銷售額將介乎115億至125億美元，但該數字仍低於一年前同期水平。

另外，受惠於PlayStation 5（PS5）家用遊戲機熱賣等因素，SONY（日：6758；美：SONY）在截至3月底的2022財年，錄得1.21萬億日圓（約698億港元）經營利潤，創歷來新高。SONY在上一財年賣出1910萬個PS5，較SONY預期高出逾百萬個。此外，SONY用於智能手機和相機產品的圖像傳感器晶片業務，在2022財年的利潤按年增長36%。然而，該公司預計由於市場需求疲軟，該業務將在本財年利潤下降。

（綜合報道）

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