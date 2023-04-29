moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

亞馬遜雲計算收入 4月僅升11%惹憂慮

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）第一季收入及盈利勝預期，惟作為該集團盈利增長引擎的雲計算業務（AWS）收入增長顯著放緩，引起市場擔憂。面對經濟前景不明，客戶愈來愈關注成本，4月的AWS收入按年僅增11%，較首季的16%升幅進一步放慢，而AWS首季的收入升幅，已是亞馬遜自2015年獨立公布AWS業績以來，最低的按年增幅。市場憂慮亞馬遜的盈利前景，拖累其股價周四盤後跌2%，昨早段股價跌約3%。

亞馬遜財務總監Brian Olsavsky指出，AWS各行各業、不同規模的客戶都在節省成本，評估優化雲端開支的方法，預期這些變化將在次季持續。AWS首季經營利潤為51億美元，相比亞馬遜整體經營利潤為48億美元，意味若非AWS的盈利貢獻，亞馬遜將陷入虧損。亞馬遜管理層強調，長遠仍看好AWS前景。整體來說，亞馬遜第一季銷售額按年增長9%至1274億美元，超出分析師預期，這部分歸功於廣告和國際業務表現比預期好。第一季純利為32億美元，較分析師預期高出近50%。

英特爾季蝕27.6億美元新高

此外，受個人電腦（PC）銷售下滑影響，英特爾（Intel）（美：INTC）第一季虧損27.6億美元，是其歷來最嚴重的季度虧損，也是連續兩季見紅。英特爾預期，晶片需求可能已經觸底，預計當前財季的銷售額將介乎115億至125億美元，但該數字仍低於一年前同期水平。

另外，受惠於PlayStation 5（PS5）家用遊戲機熱賣等因素，SONY（日：6758；美：SONY）在截至3月底的2022財年，錄得1.21萬億日圓（約698億港元）經營利潤，創歷來新高。SONY在上一財年賣出1910萬個PS5，較SONY預期高出逾百萬個。此外，SONY用於智能手機和相機產品的圖像傳感器晶片業務，在2022財年的利潤按年增長36%。然而，該公司預計由於市場需求疲軟，該業務將在本財年利潤下降。

（綜合報道）

[國際金融]