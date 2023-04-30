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美通脹仍高 市場押注本周加息1/4厘機率84%

【明報專訊】雖然上周五傳出或再有銀行或被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，不過同日公布的美國3月核心個人消費支出（PCE）物價指數按年上升4.6%，作為聯儲局最重視的通脹數據，議息前夕公布的通脹數據仍然高企，市場預期聯儲局為遏止通脹，將不會受近日銀行問題影響而暫停加息。芝商所FedWatch工具顯示，預期本周加息0.25厘至5厘至5.25厘區間的機會率為83.88%，與上周四大致相同。

上周五公布的美國第一季勞工成本指數，按季上升1.2%，亦高於預期的1.1%。道明證券全球利率策略主管Priya Misra指出，聯儲局主席鮑威爾認為薪酬上升會推動核心服務通脹，他相當重視勞工成本指數，作為薪酬通脹的指標。

分析：再加息兩次 料12月開始減息

市場關注5月後會否暫停加息，FedWatch工具顯示，預期至7月保持在5厘至5.25厘的機會率有55.52%，到下次9月會議則有四成機會減回4.75厘至5厘。Priya Misra認為，聯儲局將檢視美國經濟強韌的程度，特別是在近期銀行壓力下，已令信貸情况有所收縮，市場可以從議息會議紀錄了解，是否有官員已對經濟情况感到憂慮。

她預期聯儲局會再加息兩次，每次0.25厘，而隨着美國經濟開始放緩，預期會在12月開始減息。