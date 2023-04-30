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美企業績勝預期 美股三大指數做好

【明報專訊】上周五多隻美股業績勝預期，帶動上周五美股三大指數輕微上升，抵消本周三（3日）聯儲局議息不的明朗因素，道指、標指均升0.8%，分別收報34,098點與4169點；納指則升0.7%至12,226點。全周計算，道指、標指均累升0.9%，納指表現較好，累升1.3%。

道指標指上月升2.5%與1.5%

重磅科技股亞馬遜（美：AMZN）業績好過預期，惟管理層憂慮雲端業務增長持續疲弱，股價上周五收市跌4%；通訊軟件Snap（美：SNAP）收入遜預期，股價急插17.1%；不過英特爾（美：INTC）首季虧損少於預期，股價上升4%。石油股埃克森美孚（美：XOM）業績報捷，上周五升1.3%；雪佛龍（美：CVX）季績亦略勝預期，升1%。

總結4月，道指、標指表現均做好，全月分別累升2.5%與1.5%，納指大致持平。

嘉信理財衍生產品分析主管Nathan Peterson表示，首季財報開展前市場看法偏淡，但業績好過預期為股市帶來支持。標指去年11月以來在3800點至4300點區間波動，他指市場對看好或看淡後市都缺乏信心，正在觀望周三聯儲局加息後，會否發出暫停加息的信號。

港股4月表現成亞洲最差，「五窮月」即將來臨，美股大市回暖帶動恒指夜期上周五升200點或1%，收報20,000點，高水105點。港股ADR比例指數升104點或0.5%，收報19,998點，港股周一休市。

恒指夜期收市高水105點

科網重磅股ADR做好，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）的ADR，均較港股周五收市高1%。匯控（0005）將於周二（2日）公布首季業績，ADR折合報56.6港元，較港股收市高0.8%。