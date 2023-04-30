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中上協：去年境內上市公司淨利潤升0.8%

【明報專訊】中國上市公司協會昨日公布，去年在上海、深圳和北京上市公司的經營業務分析報告。去年境內上市公司整體收入按年僅增不足一成，淨利潤更增不足1%，科創板明顯跑贏大市，收入按年升近三成；惟金融業表現偏弱，證券業淨利潤更按年大減逾三成，遠較其他行業差。

科創板企業全年收入增近三成

據協會統計5067家境內上市公司，收入共錄71.53萬億元（人民幣，下同） ，按年增長7.2%，淨利潤升0.8%至5.63萬億元，整體保持平穩增長，其中科創板全年收入按年增29.3%，顯著跑贏大市。創業板淨利潤按年升11.3%。不過，去年境內三大指數表現不濟，滬指全年挫15.1%，深指瀉25.9%，創業板指數更插29.4%。

市場波動 證券業淨利潤按年跌35%

報告指出，金融企業去年收入跌1.9%至9.85億元，淨利潤增0.9%至2.45萬億元，總計42家上市銀行資產規模平均增長11.4%，信貸結構改善，惟整體淨息差受壓，收入、淨利潤增速均較去年放緩，而信貸撥備率下降。受累於境內市場波動及居民消費意願減弱等，證券業、保險業淨利潤分別按年跌34.5%和15.1%。

撇除金融業及3家石油企業，去年共有2884家上市公司收入錄增長，佔整體近六成，並有2337家上市公司淨利潤錄增長，佔總數近五成，總計共有近四成公司收入、淨利潤雙增長。虧損的公司有1035家，佔21%，逾三成來自電腦、醫藥生物、電子、機械設備行業。內地去年出口強勁，帶動貿易順差創歷史新高。報告指出，海外業務佔逾三成的公司，去年平均淨利潤增幅至少達10.3%，遠超整體平均水平。