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泡沫爆破 SPAC接連現破產個案

【明報專訊】特殊目的收購公司（SPAC）在2020年至2021年初的新冠疫情初期曾掀起投資熱。美聯儲當時減息至接近零水平，並重啟量寬，令市場充斥大量熱錢。不過隨着美聯儲持續收緊政策，SPAC的投資熱潮退卻，並可能迎來一輪SPAC破產潮。

資料來源：華爾街日報

《華爾街日報》對342家在2016年至22年完成SPAC交易，並在過去3季向美國證交會（SEC）提交季報或年報的公司進行分析，發現當中逾百家企業，包括共享電動滑板車公司Bird Global（美：BRDS）、嬰兒監察器製造商Owlet（美：OWLT）及電動車公司法拉第未來（美：FFIE）等，將在未來一年資金耗盡，其現金和短期投資平均只能維持約5個月的開銷。另有至少12家SPAC已申請破產保護。由維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）創辦的維珍軌道（Virgin Orbit），在4月初申請破產保護。該公司2021年底透過與SPAC合併而上市，當時估值超過30億美元。

WSJ：逾百家企業將在1年耗盡資金

透過與SPAC合併上市的企業以科技初創為主，涉及虛幣、電動車、太空旅遊等領域，部分初上市時估值達幾十億美元，吸引大量散戶捧場。不過迄今這些SPAC的市值已蒸發逾千億美元。目前很多美國上市的SPAC，股價已不足1美元，較一般10美元的發行價下跌超過九成，並面臨被除牌的威脅。即使成功融資，也往往以苛刻的條件達成協議，例如Bird Global是通過與加拿大合作伴合併來換取融資。

SPAC的出現，曾助很多初創企業短時間內籌集所需資金。與SPAC完成合併，就能「借殼」上市，毋須經過傳統的IPO程序就能集資。但大多處於起步階段的企業尚未有盈利能力，容易受到利率上升及市場波動的影響。對許多完成SPAC交易的公司來說，第一季財報出爐可能令其面臨更大的壓力。這些財報料將顯示現金減少，且幾乎沒有可能在短期內扭虧為盈。很多企業已削減開支，設法融資。

銀行業指出，很多公司只能透過放棄一些控制權，以高昂的成本舉債，又或抵押最有價值的資產籌募資金。Third Creek Advisors創辦人Adam Epstein指出，這些瀕臨倒閉的公司若獲得融資，反而令它們加快崩潰。

SPAC早在1990年代開始出現，直至2020年環球主要央行放水，它們才成為初創企業流行的上市方式。這些SPAC由基金公司或專業投資者成立，本身沒有任何業務，成立的目的就是進行首次公開募股（IPO）集資。上市後，其募集的資金以信託方式持有，準備用於併購。SPAC管理層通常需在上市後的24個月限期內，尋找目標進行收購。換言之，SPAC是一家只有現金的空殼公司，為其他企業提供「借殼上市」的途徑。

商業預測美好 惟實際經營慘淡

與SPAC合併的企業，可向散戶作出商業預測，而傳統IPO並不允許這些做法。例如維珍軌道曾向投資者預告，上市兩年後接近實現盈利。但在今年初火箭發射失敗後，其籌措資本的選擇所餘無幾。

一再延遲首款電動車交付日期的法拉第未來也急需現金，該公司發言人稱，正與潛在投資者談判。截至4月11日，法拉第未來持有約3000萬美元現金。該電動車製造商曾向投資者承諾，在電動車投產後，收入增長將超越Alphabet（美：GOOG）等科技巨頭。

英國電動車初創公司Arrival也曾作出類似的銷售增長承諾，目前同樣資金不足。該公司表示，將進行合股，並有意透過與另一隻SPAC合併，籌集新資金。

低估值接受收購或私有化 避免破產

佛羅里達大學沃靈頓商學院（Warrington College of Business）金融學教授Jay Ritter整理的數據顯示，在2021年創紀錄的SPAC交易潮，只有約15%透過SPAC交易上市的企業實現盈利。相比在2013至20年上市的SPAC公司，這比例為30%。

最近數月，很多透過與SPAC交易而上市的公司，以較低的估值接受收購或進行私有化，以避免破產。殼牌（英：SHEL；美：SHEL）今年初表示，將以每股86美仙的價格，收購充電服務公司Volta（美：VLTA），較2021年的SPAC交易估值低超過九成。

[企業地球村]