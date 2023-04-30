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薛偉傑：電梯募投比賽2023 港初創「無穹創新」奪冠

【明報專訊】香港科技園早前舉辦「電梯募投比賽2023」，結果本地初創企業「無穹創新」（Skyland Innovation）力壓來自55個經濟體的超過610家初創企業，榮膺全場總冠軍，兼房地產科技組別大獎，共獲得9萬美元獎金。

激光雷達建地盤3D實景模型 助監察建築工程進度

「無穹創新」表示，一般建築工程都只是靠拍攝相片來監察進度，有些不足。該公司的方案，則是利用激光雷達掃描設備，配合自研的演算法，來高效構建整個地盤的3D實景模型，從而讓發展商和承建商能夠更準確地分析工程進度，例如和BIM設計模型對比等。

若地盤的面積較小，只須使用重1.5公斤的手提激光雷達掃描設備，由工人拿着行一圈。若地盤的面積較大，則可以將激光雷達掃描設備安裝在自主行走機械人上。若地盤的面積極大，更可以將激光雷達安裝在無人機上來完成掃描。

由2021年4月至去年底，該公司已參與過香港和深圳超過40個建築工程項目。由今年初起，其客戶已開始熟習使用方法，該公司只需提供設備和軟件即可，無需再派人到地盤作技術支援。隨着業務增長，該公司有望在今年內達到收支平衡。

該公司估計，其方案還有潛力應用於數字城市、遊戲影視、元宇宙內容製作、港口貨物盤點、刑偵安防、應急救援等。

明報記者 薛偉傑

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