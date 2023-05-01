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歐美需求弱 內地製造業PMI陷收縮 五一振消費 專家看好服務業數據反彈

【明報專訊】國家統計局公布，內地4月製造業採購經理指數（PMI）報49.2，按月跌2.7個百分點，為今年首次跌穿50盛衰分界線，處於收縮區，反映製造業景氣水平下滑。不過非製造業（服務業）PMI 、連帶綜合產出PMI指數仍處於擴張區。中文大學劉佐德全球經濟研究所常務所長莊太量預料，5月歐美需求疲弱或持續影響內地製造業訂單疲弱，但內需支撐服務業經濟增長，加上長假期「五一黃金周」消費氣氛，5月服務業PMI或現微彈。

明報記者 陳麗歡

製造業各指數表現，新訂單指數按月跌4.8個百分點至48.8，跌幅最為顯著，反映製造業市場需求回落；生產指數跌4.4個百分點至50.2，表明製造業生產保持擴張；從業人員指數跌0.9個百分點至48.8，表示製造業企業用工景氣度下降。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份製造業受市場需求不足和首季製造業迅速增長形成高基數影響。

庫存水平高 暑假料促銷

其他相關指標方面，主要原材料購進價格按月跌4.5個百分點至46.6，手頭訂單跌2.1個百分點至46.8，產成品庫存按月微跌0.1個百分點至49.4。

莊太量表示，歐洲經濟去年中開始衰退，近期美國經濟增長明顯放緩，4月或出現衰退現象，導致內地訂單需求減少，儘管佔比逾三成的東南亞訂單保持強勢和內需推動需求，但該部分的增長未能完全抵消歐美市場的影響。莊太量又表示，庫存水平處於高位，料未來數月減庫存促銷活動會持續，暑假促銷訂單更明顯。

另外，非製造業商務活動指數（服務業PMI）按月跌1.8個百分點至56.4，為連續4個月處於擴張區；同月綜合PMI產出指數亦維持於50以上，達54.4，按月跌2.6個百分點。趙慶河表示，服務業恢復基礎繼續鞏固。從行業看，與居民出行和消費密切相關的交通運輸、住宿、文化體育娛樂等行業商務活動指數高於60，行業業務總量明顯增長。此外，建築業商務活動指數為63.9，連續3個月位於高位景氣區間，建築業生產活動持續較快擴張。

服務業續處擴張區 助穩經濟

莊太量表示，雖然內地首季對外重新開放貿易，推動製造業急彈，製造商情緒明顯提升，但受全球經濟潛在衰退，經濟不穩定因素持續，如美國銀行爆煲事件持續令企業變得謹慎，收緊預算，全球經濟未見明顯好轉，難免為內地製造業帶來悲觀氛圍。他又看好服務業PMI繼續增長，可穩固內地整體經濟。