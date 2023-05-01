moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港鐵「圍方」逾90%租出 夏天開幕

【明報專訊】港鐵（0066）近年積極擴展投資物業租合，旗下商場物業組合將於今年底前由目前14個增加至16個。大圍站上蓋商場「圍方」及黃竹坑站上蓋商場「THE SOUTHSIDE」均於年內開幕，當中佔地約65萬方呎的圍方將率先今年夏季開幕。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，圍方提供逾150個商舖，目前出租率逾90%，有信心商場開幕時出租率可達100%。

小蠔灣1期條款改良後盡快重推

除圍方外，THE SOUTHSIDE目前出租率亦已超過50%，該商場佔地逾50萬方呎，約150個商舖，計劃於今年底起分階段開幕。鄧智輝透露，若單計目前正在營運的14個商場，旗下所有商場整體出租率達百分百，港鐵商場直接受惠於旅客人數增加，預計零售業會逐步復蘇，未來租金會平穩向上。

房屋供應方面，港鐵於未來9至10個月將推出多個項目招標，涉及約4500伙，包括今年2月流標的小蠔灣站1期、2期及東涌東站1期。鄧智輝表示，暫未落實3個項目的推出時間表及次序，料將視乎市况而定。他特別提到早前流標的小蠔灣1期項目，指該項目十分重要，除提供住宅供應外（約1900伙），亦屬小蠔灣站及商場的連接口，所以工程不能延誤，港鐵將聽取業界意見，在可行情况下，重新整合及加入符合業界期望的條款，包括就技術難度及風險承擔等作改良，會盡快重新推出市場。他亦強調，小蠔灣1期居民入伙時間會與小蠔灣站通車時間一致，確保住戶屆時能以港鐵出入。

鄧智輝表示，今年2月推出小蠔灣第1期項目招標時樓市氣氛較薄弱，加上息口上升、建築困難等因素，均令發展商出價卻步，港鐵最終決定收回項目。

柏傲莊III重售日期 新世界決定

至於2021年夏季因出現建築結構問題而須拆卸重建的大圍站柏傲莊III，自2021年8月至今，已累錄約445宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的53%，涉總成交額約68億元。被問到柏傲莊III將於何時重新推售，鄧智輝回應，柏傲莊III目前積極進行重建工作，並已於早前公布最新的關鍵日期。他強調，「港鐵不是發展商」，故重新推售的時間表則會由發展商新世界（0017）決定。