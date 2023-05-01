港鐵「圍方」逾90%租出 夏天開幕

小蠔灣1期條款改良後盡快重推

除圍方外，THE SOUTHSIDE目前出租率亦已超過50%，該商場佔地逾50萬方呎，約150個商舖，計劃於今年底起分階段開幕。鄧智輝透露，若單計目前正在營運的14個商場，旗下所有商場整體出租率達百分百，港鐵商場直接受惠於旅客人數增加，預計零售業會逐步復蘇，未來租金會平穩向上。

房屋供應方面，港鐵於未來9至10個月將推出多個項目招標，涉及約4500伙，包括今年2月流標的小蠔灣站1期、2期及東涌東站1期。鄧智輝表示，暫未落實3個項目的推出時間表及次序，料將視乎市况而定。他特別提到早前流標的小蠔灣1期項目，指該項目十分重要，除提供住宅供應外（約1900伙），亦屬小蠔灣站及商場的連接口，所以工程不能延誤，港鐵將聽取業界意見，在可行情况下，重新整合及加入符合業界期望的條款，包括就技術難度及風險承擔等作改良，會盡快重新推出市場。他亦強調，小蠔灣1期居民入伙時間會與小蠔灣站通車時間一致，確保住戶屆時能以港鐵出入。

鄧智輝表示，今年2月推出小蠔灣第1期項目招標時樓市氣氛較薄弱，加上息口上升、建築困難等因素，均令發展商出價卻步，港鐵最終決定收回項目。

柏傲莊III重售日期 新世界決定

至於2021年夏季因出現建築結構問題而須拆卸重建的大圍站柏傲莊III，自2021年8月至今，已累錄約445宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的53%，涉總成交額約68億元。被問到柏傲莊III將於何時重新推售，鄧智輝回應，柏傲莊III目前積極進行重建工作，並已於早前公布最新的關鍵日期。他強調，「港鐵不是發展商」，故重新推售的時間表則會由發展商新世界（0017）決定。