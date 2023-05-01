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致豐開發智能節能方案 冀谷毛利率

【明報專訊】隨着各國恢復通關及邁向疫後復常，專攻歐洲市場，並服務各行業的電子製造服務商致豐工業電子（1710），正着手開發更多新的智能化及節能方案及產品，冀助毛利率水平重返2017、2018年的高峰。創辦人兼行政總裁關燦光接受訪問時更預期，歐洲市場因應面對經濟困難，故對智能化及節能的產品及方案需求愈來愈大，其建基於歐洲的自家品牌智能充電產品業務，亦會伺機開拓歐洲以外市場。

去年扭虧 創辦人：最壞時間已過

「在2020、2021年疫情期間集團曾受生產物料漲價、新產品落貨滯後等影響，致營運面對阻滯。」但關燦光說在後疫情時期「業務已經恢復八九成」。同時該集團透過提升生產效率、自動化、優化流程等措施去控制成本，令毛利率重回超過兩成水平，見21.2%。在2022年度集團更扭虧為盈，賺4541.8萬元，他相信最壞時間已過。隨着更多新產品落貨，他料毛利率有機會重回2017、18年的29.9%及24.4%的高水平。在後疫情時代，他預料集團離不開在工業電子、醫療、節能領域開發更多如充電樁，甚至提供販賣機等服務機器等智能化產品。

現時歐洲客戶市場佔致豐七八成生意，儘管當地經濟面對困難，但是關燦光指出，集團的產品主要服務醫療、資訊、節能等領域，經濟愈差，當地客戶需求反而愈大，加上客戶的產品走向全球化，因此業務未受太大影響。

有空間擴充 早年投資邁收成期

隨着致豐早年投資工業4.0，已具備自產生產所需機器、軟件去實施自動化的能力，自動化程度已近一半，加上早已投資內地、泰國及愛爾蘭廠房，關燦光坦言，集團仍有空間擴充及實現垂直整合，相信早年的投資邁向收成期。目前其廠房的生產能力只用了七成，加上早年上市集資所得尚有餘額，融資額度亦用不到一半，因此他明言集團沒有融資需要。根據致豐的2022年度報告顯示，早年上市集資所得尚餘3450萬元可待使用。

在可見將來，關燦光稱，該集團一如過往，會盡量避開消費電子領域。至於早年在德國開始發展的自家品牌Deltrix智能充電配置方面，他相信待發展成熟後不再局限在歐洲發展，有機會進軍東南亞及內地，甚至會物色有助開發市場及收集更多市場信息的併購機會。