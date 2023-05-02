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澳門上月賭收逾147億元 疫後新高

【明報專訊】澳門博彩監察協調局昨日公布最新數據，今年4月份全澳門的博彩毛收入達147.22億元（澳門元，下同），連升兩個月，並創過去3年疫情以來最高水平。4月份賭收水平按月計則升15.58%；按年則大增近4.5倍，比市場共識預計升3.93倍還要高。這亦超越匯豐及花旗較早前預計的129億元及132億元的水平。

4月賭收按年大增近4.5倍

以2019年4月份疫情前賭收達235.88億元而言，最新的4月份數據，已經回復至疫情前的62.4%水平。依照今年首4個月的數據去進一步計算，賭收累計達到493.64億元，按年增加1.41倍，亦相當於2019年疫情前首4個月錄得的997.4億元之49.5%水平。

五一正日 訪澳旅客逾9.5萬人

緊接4月份之後，澳門博彩及旅遊業迎來五一黃金周檔期旺季。此前，澳門當局預計，五一檔期平均每天約錄得7萬訪客。但是澳門治安警最新的數據顯示，4月29日、4月30日截至晚上9時，訪澳的入境旅客分別達到11萬及12.8萬名。昨日五一檔期正日，截至昨午5時，訪澳入境旅客多達9.5萬人。

澳門旅遊局長文綺華昨接受當地媒體訪問時表示，五一黃金周的訪澳旅客量超出預期，並料4月30日即剛過去的周日已屆旅客入境高峰，估計昨日五一假期正日會有港澳聯遊的團客到訪當地。在今檔假期首兩天，當地的酒店入住率更已經超過九成，酒店房價則多在1000至3000多元水平。同時由於人流湧至，澳門治安警已經需要接連多天在旅遊熱點大三巴一帶實施人流管制，直至傍晚6時後才撤銷。

根據瑞信較早前的報告預計，5月份首3天的日均賭收約達7.5億元，比4月份日均的賭收4.9億元還要高，亦遠高於1月、2月及3月份的日均3.74億、3.69億及4.1億元賭收水平。摩根士丹利此前估計，澳門5月份日均賭收可達4.6億元，按此計算全月的賭收，約為142.6億元，比4月份的賭收稍低。

本報較早前訪問實德環球（0487）副主席馬浩文時，他則估計，5月份的賭收會超過今年2、3月份的水平，並有望創新高。