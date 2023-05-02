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摩通向FDIC付827億 接收第一共和銀行

【明報專訊】美國聯邦存款保險公司（FDIC）宣布，向摩根大通（下稱摩通）（美：JPM）出售財困銀行第一共和銀行（美：FRC），摩通將接收FRC的千億美元存款，並收購其2291億美元資產中的大部分。作為協議的一部分，FDIC及摩通將分擔損失。FDIC估計，今次交易會令其保險基金承受130億美元損失。摩通會向FDIC支付106億美元（約826.8億港元），但同時亦會獲FDIC授出500億美元定息融資。

摩通將接收FRC千億美元存款

FDIC強調，是次交易決議是通過具高度競爭性的競購過程而達至，並確保最低成本下完成。第一共和銀行周一起結束營業，並委任FDIC為接管人，該行在美國8個州份的辦事處，稍後恢復營業時，將改以摩根大通銀行名義經營。FRC原存戶可繼續在該行存款，存款續受到FDIC保險保障，亦可享用原來分行服務直至摩根大通銀行另行通知。

摩根大通主席兼行政總裁戴蒙表示，今次交易會令公司得益，並有利股東增值。摩通會接手第一共和銀行1730億美元貸款、約300億美元證券及920億美元存款。在該筆存款中，有約300億美元為包括摩通在內的大型銀行存款，會在交易後償付或在合併兩行業務時對銷。FDIC將因應摩通承購的家庭住宅按揭、商業貸款分擔損失，並授出500億美元5年期定息定期融資。摩通則表明不會承擔第一共和的企業債及優先股權，但會向FDIC支付106億美元。摩通預計有關交易令每股盈利帶來增益，及為其在2023年及2024年期間，每年帶來逾5億美元淨收益。這並未反映預期未來18個月約20億美元的稅後重組費用前，會為摩通帶來一次過稅後前期收益26億美元。

第一共和銀行獲救，美股昨晚開市，道指及標指分別微升0.19%及0.83%，科技股納指跌0.2%。摩通股價則升2.7%，其他大型銀行股如花旗（美：C）及美國銀行（美：BAC）做好，分別升1.9%發0.6%。第一共和銀行在盤前曾跌47%，低見1.86美元，並在之後停牌及未有恢復交易。