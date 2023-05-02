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花旗商業銀行冀今年收入增15%

標籤：經濟

【明報專訊】去年新冠疫情影響香港與內地經濟，不過花旗商業銀行香港區主管郭炬廷表示，在現金管理費用收入和外匯交易額增長15%帶動下，去年收入仍有11%增長，撇除新股上市等資本市場服務收入，經常收入（recurrent income）按年增長19%。今年首季，花旗商業銀行收入按年有三成增長，郭炬廷表示在費用、外匯、投資產品收入帶動下，期望資本市場收入較去年有所恢復，今年整體收入增幅能加快至15%。

預期貸款今年輕微增長5%

郭炬廷表示，他們過去着重手續費增長，可提升客戶忠誠度。該行去年在行業首間推出固定收費套餐，每月收費350美元，可使用指定次數的銀行服務，例如出糧戶口、外匯、本地資金轉帳等，他指客戶可節省費用，銀行額外成本不高並吸引客戶將存款集中於該行，有六成半新客戶採用套餐收費。貸款方面，他指利息快速上升和業務前景不明朗，客戶優先選擇償還貸款，加上銀行小心放貸，預期貸款今年有5%的輕微增長。

今年首季新客增長11%

疫情下，花旗借助視像視察和數碼簽署等遙距開戶科技，去年商業銀行新客戶數目按年增長40%，今年首季新客有11%增長。郭炬廷表示，新經濟客戶行業的增長較快，例如雲端、人工智能、健康護理、生物科技等，傳統行業客戶則增長較慢，因為疫情過去擾亂供應鏈和航運，外國也有存貨積聚，廠商成本上升但在外圍銷售一般，降低他們的利潤率。

花旗在2021年公布5年計劃，至2026年香港商業銀行收入有一倍增長。郭炬廷表示，他們去年增聘48人，今年和明年將合共新設逾100個職位，相對過去每年約30個職位大幅增加，當中有七成是前線客戶經理和主管。另外，花旗去年大灣區客戶有39%增長，去年該行推出大灣區人才計劃，今年從200名參加去年計劃的大學生中，選擇6名參加10周大灣區夏季見習，明年再進入全職分析師見習，郭炬廷指他們多數有大灣區背景，對區內情况有不錯認識，計劃可為大灣區業務培訓人才。