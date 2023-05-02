霸菱柯睿思：美或再限對華投資 科技股料遇挑戰

明報記者 葉創成

美國網媒《Politico》上月18日報道，白宮已接近就前所未有地限制美國企業投資中國採取行動，已向商會等介紹有關行政命令的大綱，估計包括要求美國企業對中國科技企業展開新投資時通知政府，以及禁止投資於晶片等關鍵領域，被記者問及拜登是否將宣布有關行政命令，以及此舉對中美關係帶來的影響，柯睿思表示：「近年北京與華盛頓緊張關係持續升溫，令美國本土愈來愈多聲音要求限制對中國在敏感領域上的貿易及投資，而拜登政府已作出重大努力，令任何限制只會針對於與國家安全相關領域。雖然新的行政命令何時出台並未確定，但中美政府實施任何新的限制措施，將令兩國科技企業可能面對新的挑戰。」

美國上周公布最新經濟數據，當中，首季GDP初值按季折合成年率增長1.1%，遠低於分析師預期的2%增幅，並較去年第三及第四季分別為3.2%及2.6%的增幅顯著放緩。第一季個人消費支出（PCE）物價指數按季折合成年率增長4.2%，較分析師預期高出0.5個百分點。不過，美國最新就業市場數據有所改善，截至上月22日一周，首次申請失業救濟人數按周減少1.6萬，總數降至23萬，低於分析師預期的24.8萬。柯睿思又如何就此解讀呢？

監管當局或出手 美地區銀行風險可控

柯睿思表示，美國經濟增長的確於去年夏季已開始放緩，原因是聯儲局開展了顯著加息的周期，但消費者儲蓄、薪金增長及勞工市場緊張出乎意料地強勁，均提供基礎增長動能，過去幾個月，高息環境開始令整體需求緩和，促使通脹逐步受控（見圖1）。

雖然美國目前的高息環境，很自然地為當地企業及銀行帶來壓力，但柯睿思指出，從美國企業剛剛公布的首季盈利可見，很多企業仍然可以將上升的成本轉嫁予客戶；另外，即使美國銀行普遍需要面對債券組合市值下跌的挑戰，而且很多地區銀行亦有向正在掙扎求存的商業房地產客戶借出貸款，但柯氏認為，上述風險可控，原因是很多投資者就此已十分了解，而且監管當局亦有很多工具可以令未來幾個月可能出現的風暴受控。

聯儲料再加息兩次 穩定長期通脹預期

面對上述複雜多變的美國經濟環境，對聯儲局的貨幣政策有何啟示呢？本周召開的議息會議會否繼續加息呢？柯睿思表示：「在聯儲局對通脹壓力回落至2%目標感到舒服之前，仍有兩次加息的可能。對於聯儲局主席鮑威爾及他的同事來說，即使目前第二重要的事是避免導致經濟深度衰退，但最重要的任務仍是避免長期通脹預期上升，因為這會對聯儲局的公信力帶來終極傷害。」

值得注意的是，雖然美國監管機構於3月10日宣布接管當地第16大銀行矽谷銀行（美：SIVBQ），成為2008年全球金融危機後最大宗銀行倒閉事件，曾令美股急跌，惟富蘭克林鄧普頓入息投資投資總監Ed Perks在《Money Monday》第389期（3月13日出版）封面故事表示，他既不擔心美國今年出現經濟衰退，也不擔心美股大跌，認為短期標指將在區間內上落：「低位是3700至3800點，即不會跌至去年10月低位（3491點）；高位則是4200至4300點，這是難以突破的水平」，目前回看，Ed Perks可謂測中標指過去一個多月的走勢，而其實標指年初至今亦一直處於上落市，在上述區間內橫行，現時處於區間的上端（見圖2）。

美經濟增長放緩 股市續區間上落

記者請教柯睿思，綜合他上述的經濟展望及貨幣政策預測，對美股有何啟示呢？標指的上落市又會否持續呢？柯睿思表示：「其實全球經濟也繼續面對通脹升溫及增長減慢的挑戰，即使情况在好轉，但好轉的速度比較緩慢。就美國的情况來說，即使出現3月的銀行風暴，惟由於勞工市場仍然強勁，消費者具備巨額儲蓄，故近月仍維持着可觀的消費支出；向前望的話，我們相信即使美國經濟出現衰退，衰退力度也相對溫和，但由於企業邊際利潤收窄、信貸環境趨緊及失業率上升，均會令市場出現波動。」

柯睿思認為，美國經濟在未來一段時間將增長放緩，同時卻也不會出現深度衰退，在此環境下美股是難以定價的，故他相信，美股很可能繼續處於上落市，而不會顯著上升或下跌。

美科技股領漲 雲計算及AI屬亮點

可以留意的是，根據彭博社數據，雖然標指今年以來上升330點或8.59%，惟貢獻升幅的五大股份蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）、Meta（美：META）及亞馬遜（美：AMZN）均屬科技股，它們期內對標指升幅貢獻近七成（見表），再次出現標指升幅集中於幾隻超大型科技股的情况。

柯睿思就此回應：「美國科技股近月的確得到很多關注，而我們相信其長線前景仍然值得信賴，原因是很多企業仍然需要以雲計算軟件及最新人工智能工具（AI）為商業模式轉型。」

另外，由於美國民主黨目前只控制白宮及參議院，眾議院由共和黨佔大多數，白宮在未來幾個月要同時獲參眾兩院通過調高國債上限料面對頗大阻力。柯睿思表示，在目前美國的政治制度之下，調高國債上限是一套再次上演的劇集，即使期內會為市場帶來不安，但最終也會圓滿收場：「我們所預測的基準情境是，隨着未來幾個月調高國債上限的限期逼近，國債市場會比較波動，但相信國會最終也會調高國債上限。」

料美債上限危機有驚無險 美匯難大跌

至於美元匯價走勢，柯睿思預測，隨着美國聯儲局可能在今年夏天完成今輪的加息周期，屆時美匯或會略為轉弱，但是他看不到任何理由可導致美匯顯著下跌。

港股A股1月見頂 跑輸美股

雖然隨着中國今年以來疫情受控、重啟經濟，不少投資機構近月先後調高中國今年GDP增長預測，惟MSCI中國指數、恒指及滬深300指數等三大中國股市指數均於1月見頂，今年至今分別下跌0.19%、上升0.57%及4.07%（見圖3），跑輸美股標指，令不少投資者頗感意外。

消費內房增長弱

柯睿思表示，由於股市走勢並非永遠也跟隨宏觀經濟趨勢，故往往令經濟學家感到挫敗。就過去半年中國經濟及股市而言，他表示，由於投資者早於去年11月初已開始預期中國疫情受控、重啟經濟，因此中國股市去年11月及12月已表現強勁，即使今年以來經濟增長理想，亦早已在預期之內，難以推動股市進一步上升。

柯睿思續說，即使中國房地產市場及消費市場現已轉趨穩定，但暫時看不到強勁增長動力，而且憂慮中美政府實施更多限制，令投資中國科技股風險增加，也是中國股市近月表現不理想的原因。

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