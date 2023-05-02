「四代匯控股東」袁偉基：不贊成匯控分拆亞洲業務上市

就Ken Sir為代表、由一群小股東要求提出特別決議案，分別列於匯控本周五股東會的第17及18項決議案，分別是「動議匯豐制訂、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值」及「動議匯豐制訂及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠的可分派利潤，匯豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）」。

上周四袁偉基應約在樹仁大學辦公室，就他對上述匯控議案的看法接受專訪，一開始便提到，他一家四代人在過去幾十年都買匯控，從外祖父、父母、外父外母、自己至兒子都是匯控股東：「我有啦，我太太有啦，我個仔有啦，我阿爸有啦、我阿媽有啦，我外父、外母都有，我太太的匯控有部分是她祖父留下來的，數十年前已買入，當年買一手匯控可以買一個住宅單位」。

1994年前屬港結算銀行享優勢

袁偉基表示，匯控旗下匯豐銀行除了目前是本港發鈔銀行及最大銀行外，在1995年5月之前更是本港結算銀行，在當年才被香港銀行同業結算有限公司逐步取代有關功能，接管過程於1997年4月完成：「本港當年沒有中央銀行，故此匯豐銀行作為結算銀行，所有銀行的任何交易均要在匯豐銀行進行結算，故此，當年匯豐銀行很有競爭優勢，也就是說，只要你看好本港經濟，你便一定要買匯控」。

事實上，筆者翻查彭博數據，匯控股價由1986年6月底約5元急升至1997年4月底逾60元，逾10年股價勁升逾10倍，是過去近40年以來表現最好的一段時間。

97年前買 看好全球化策略

至於袁偉基本身持有的匯控，早於1997年前已經買入，原因是看好匯控全球化策略：「我不知你是否記得，匯控當年有『三腳櫈』的策略，即是同時致力於發展歐洲、美國及亞洲等三大市場」。

從目前匯控主要盈利來自亞洲可見，當年的「三腳櫈」策略不算成功，但袁偉基表示，該策略在1999年至2007年是成功的，期內匯控股價亦屢創新高，惟2008年金融海嘯爆發後，美國及歐洲銀行經營環境已大不如前，匯控亦難獨善其身：「2008年金融海嘯後世界已不同了，其實唔止匯控，所有銀行的經營都困難，原因是巴塞爾協議規定銀行要提高資本充足比率，以減低銀行系統信用風險，正因如此，近年才會出現銀行的額外一級資本（AT1）債券，我們要接受這轉變」。

由於袁偉基一家幾代人曾在匯控2007年前的數十年股價勁升數以十倍時賺到可觀利潤，他對匯控一直充滿信心，故匯控在2009年以每股28元供股，他亦有悉數供股：「匯控股價由2007年的100多元急跌至2009年低位，我也不擔心，仍然以28元供股，大家鬥長命，因為我對匯控長遠前景有信心」。

曾因除淨後取消派息勞氣

匯控在2009年跟着10年，基本上每季均會派息，而在2015年至2018年每個財政年度均派息0.51美元，相等於約4港元，袁偉基當年以28元供股的決定亦屬正確，而他記憶猶新的是，匯控在2020年2月宣布派發2019年財政年度末期息每股0.21美元後，即使股息已除淨，隨着新冠疫情在歐美大爆發，匯控在當年3月仍因應英國監管當局要求取消有關派息：「我當年亦很勞氣，因為匯控話派息又唔派，尤其是在股價已除淨之後宣布唔派息，那除淨代表什麼呢？」

亞洲業務矜貴 憂分拆攤薄權益

故此，袁偉基支持要求匯控制訂及實施一項長期及穩定的股息政策：「其實為什麼會有今次的決議案呢？匯控管理層在維護小股東利益方面真的要反思，因為香港很多人揸住匯控都係希望收息而已。我也明白全球監管機構力度愈來愈強，金融市場亦愈來愈動盪，是否將所有盈利都用來派息應該由管理層決定，故派息比率高低小股東要信任管理層的決定，但派多派少都應該派」。

至於動議要匯控制訂、實施並每季度報告一項計劃及策略，袁偉基相信此舉是促使匯控分拆亞洲業務上市，對此他不贊成：「匯控亞洲業務佔去年列帳基準除稅前利潤78.3%，分拆亞洲業務上市便等於出售一隻會生金蛋的鵝，令匯控所持有亞洲業務的權益被攤薄，作為長期股東，我不支持這樣做」。

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