moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地AI獨角獸 第四範式再闖關 獲騰訊五大內銀高盛做股東力撐

【明報專訊】若說近來資本市場其中一個最熱話題，非人工智能（AI）莫屬。新股市場怎能落後於人？從事人工智能解決方案的北京第四範式上月再向港交所遞表，冀圓香港上市夢。香港投資者對第四範式這名字認識不多，但其實早於2021年公司經過多輪融資，估值早已逾29.5億美元，晉身內地知名AI獨角獸之一，其後的股東更鮮有集齊五大國有銀行，還加上騰訊（0700）、高盛、紅杉、中信等，可謂星光熠熠。

撰文 旻晞

據資料顯示，成立於2014年的第四範式，至2021年時已先後完成11輪融資，當時最新估值已逾29.5億美元，當時與其並列的AI獨角獸還有現已掛牌的商湯（0020），以及同樣有指擬赴港上市的依圖科技等。第四範式自2021年8月便已向港交所遞表計劃來港上市，再至去年2月、9月都曾申請卻無功而回，上月再入表衝刺，最終能否如願掛牌尚未知，但今次來港保薦人名單卻不見高盛影蹤，僅餘中金。

攻決策類AI 開發及提供軟件

AI軟件大致可按應用範疇分為四個領域：決策類AI、視覺AI、語音及語義AI，以及AI機器人。第四範式業務屬決策類AI，業務是專注於人工智能軟件開發、提供以平台為中心的人工智能軟件，令企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用，發掘數據規律並全面提升企業決策力，其客戶單位自然以企業為主。灼識諮詢報告指，按去年收入計，在中國以平台為中心的決策類人工智能市場佔據最大市場份額。

公司提供企業級AI解決方案，包括一整套端對端AI解決方案──先知平台。平台設計能賦予企業能力，再自行開發、操作AI應用，配合「即插即用」及低代碼及/或無代碼的特性，令客戶更易部署其AI方案。集團於2020年8月推出Sage AIOS，是經過升級及集成的AI操作系統，以更佳界面協助用戶在其上快速構建及操作眾多AI應用。

與寧德時代戰略合作

具體案例包括2021年第四範式與「鋰電巨人」寧德時代（深：300750）達成戰略合作協議，依託於第四範式Sage AIOS資料治理、模型上線及模型自學習等全流程AI能力，以及低門檻的AI生產工具，寧德時代建造了快速規模化落地AI的人工智慧平台，並通過企業級AI工程化能力，保障了AI系統與現有的生產系統對接上線，實現了對資料的即時分析與決策。

2021年前，集團收入主要來自先知平台產品的軟件使用許可及SageOne，收入佔比達至少50%，惟隨着愈來愈多客戶對AI應用有更多需求，更為專業化，集團亦會應客戶要求提供應用開發服務，有關業務收入更超越先知平台及SageOne，成為集團最大收入來源，佔比52%。

至於按客戶分類，則分為一：直簽客戶，即直接購買集團解決方案的終端用戶；二：解決方案的合作伙伴，指利用集團解決方案融入其產品，再提供予終端用戶特定需求的第三方集成商。按終端客戶行業分類，去年集團客戶主要來自能源與電力、金融、運輸及電訊行業。

過去兩年收入大升 預警虧損仍巨

從業績看，第四範式收入有着不錯表現，2021年及2022年收入增長分別達1.15倍及53%；作為參考，同期商湯收入分別按年升36%及倒退19%。以從事解決方案供應商來說，過往第四範式毛利保持於45%以上，近兩年也是逐年擴張，不過亦同其他主要AI供應商相若，至今仍未錄盈利，去年雖見虧損收窄，但由於目前AI工業仍在起步階段，尤其在科研開支投資少不了，直接蠶食大部分毛利。第四範式在過往3年，研發開支佔收入比例分別為61%、62%及54%；加上拓展市場的銷售開支亦難望短期回落，故第四範式早已明確表明，預料今年全年仍將錄得大量虧損淨額，主要是由於持續投資於技術及解決方案的研發、營銷計劃、以股份為基礎的薪酬，以及來自贖回負債的估計利息開支。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]