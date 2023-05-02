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淘寶造物節疫後重臨 登陸10旅遊城市 首次免費開放

標籤：經濟

【明報專訊】內地迎來疫後首個五一黃金周假期，阿里巴巴（9988）亦於4月29日至5月1日舉辦第8屆淘寶造物節，今年更一舉在10個內地旅遊熱門城市設立主題展及造物市集，同時首次免費向公眾開放。參展商家均表示，希望向消費者展示最新科技以及創意商品，通過體驗、試玩等形式為品牌帶來更多機遇，接觸更多潛在消費者。

明報記者 蕭嘉聰

今年淘寶造物節以「淘出一萬種生活」為主題，在杭州、深圳及重慶三地設立特色主題展，分別以「神奇」、「科技」及「潮流」為分場主題；同時在上海、西安、成都、廈門、武漢、南京、長沙等7個城市設立造物市集，吸引當地居民及旅客到訪，杭州、深圳及重慶三大主題展開幕首日，覆蓋商圈人流超過百萬。

杭深渝主題展首日

吸百萬人流

位於深圳華僑城歡樂海岸的展覽以「科技」為題，包括食品智能製造公司魔斗仕（Moodles）、去年底才面世的哈浮飛行相機、元宇宙技術公司STEPVR等，吸引不少人士駐足試玩、試食甚至即場下單。

Moodles於2021年7月成立，過去主要面向食品品牌及渠道客戶推出精準營養系列產品，今年3月開設天貓旗艦店出售雞肉面條等產品，更於會場展示其3D打印技術如何生產可食用的牛扒。Moodles創始人及首席執行官朱沛然表示，疫情期間消費者更關注健康問題，包括追求補充優質蛋白質以提高免疫力，線上線下的優質蛋白質購買量不斷提升，對健康食品產業而言帶來很好的機遇，公司的創始團隊背景均是跨行業的科研人員，亦希望將新技術應用至大眾消費市場，未來更可用以解決一日三餐對營養效率的追求。

他表示，公司已建設全球首家3D打印食品工業化工廠，過去主要是B2B業務為主，今年3月推出面向消費者的產品，已取得市場很好的回饋，今年將快速發展天貓等電商渠道，希望「618購物節」及「雙11購物節」可成為今年核心業績的爆發點，將提前做好產能儲備，以及配合節奏推出更多不同系列產品。朱沛然又稱，通過參與淘寶造物節，Moodles可獲更多流量及曝光。

飛行相機搶攻女性市場

另一參展商零零科技旗下產品哈浮飛行相機X1於去年12月底正式面世，主打簡單操作即可無人跟拍，方便用戶拍攝短片、運動短片等需求，重量只有125克。零零科技市場總監王心暄表示，去年底上市後，比起過去公司的無人機產品以男性用家為主，哈浮飛行相機X1約有75%消費者為女性，未來將會循影片質素等方面提升產品。她又稱，造物節期間不少參觀者都對相機感到很大興趣，單日體驗已超過500人，首日已有多名用戶體驗後現場購買產品。