moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特色潮流產品攻Z世代消費者

標籤：經濟

【明報專訊】今屆淘寶造物節不乏針對Z世代消費者的品牌參展，希望打響市場口碑同時展示品牌特色，例如以「潮流」為主題的重慶展場其中一家參展商、2018年成立的電子消費品牌「妖舞」，旗下的貓耳耳機及精靈耳機已成為年輕世代的電子配件，現時推出10多款產品，設計理念來自虛擬世界例如遊戲玩具等。

料年輕人消費力愈來愈高

妖舞創辦人王昊認為，Z世代花費更多時間在網絡世界，因應品牌市場營銷投入情况，預計國外市場今年增速會快一點，不過現時內地已有很多自媒體從業者、主播人群等，通過互聯網提高其可支配收入，因此內地Z世代在流動性以至是互聯網應用方面已超越海外，相信消費力只會愈來愈高。

他又稱，年輕人現時已不單將產品視之為耳機，同時亦是一種電子配飾，因此不再只滿足於以往傳統的耳機品牌，其品牌就有七成消費者為女性，因此造物節期間品牌就將一個高達2.7米的鏡運送至展場，配合燈光希望吸引更多人到場。即使去年宏觀經濟受打擊，品牌去年業務增長已達至50%以上，營業額亦達至2億元人民幣的水平，海外及內地市場各佔一半。他透露，雖然現時品牌只有單一類型的產品，不過內部更是將品牌定位為智能可穿戴設備公司，亦正在推動2至3個耳機以外的項目。

此外，以「神奇」為主題的杭州展場參展商冷萃墨水品牌星墨同樣針對Z世代消費者，星墨創辦人余昊源表示，一般而言中學及大學生更關注其書寫用具的質素，至今已為客戶訂製逾1300瓶墨水。品牌在會場展示如何以人工智能為用戶選定色號訂製墨水，余昊源稱，造物節首日反應及人流均表現不錯。