特色潮流產品攻Z世代消費者

料年輕人消費力愈來愈高

妖舞創辦人王昊認為，Z世代花費更多時間在網絡世界，因應品牌市場營銷投入情况，預計國外市場今年增速會快一點，不過現時內地已有很多自媒體從業者、主播人群等，通過互聯網提高其可支配收入，因此內地Z世代在流動性以至是互聯網應用方面已超越海外，相信消費力只會愈來愈高。

他又稱，年輕人現時已不單將產品視之為耳機，同時亦是一種電子配飾，因此不再只滿足於以往傳統的耳機品牌，其品牌就有七成消費者為女性，因此造物節期間品牌就將一個高達2.7米的鏡運送至展場，配合燈光希望吸引更多人到場。即使去年宏觀經濟受打擊，品牌去年業務增長已達至50%以上，營業額亦達至2億元人民幣的水平，海外及內地市場各佔一半。他透露，雖然現時品牌只有單一類型的產品，不過內部更是將品牌定位為智能可穿戴設備公司，亦正在推動2至3個耳機以外的項目。

此外，以「神奇」為主題的杭州展場參展商冷萃墨水品牌星墨同樣針對Z世代消費者，星墨創辦人余昊源表示，一般而言中學及大學生更關注其書寫用具的質素，至今已為客戶訂製逾1300瓶墨水。品牌在會場展示如何以人工智能為用戶選定色號訂製墨水，余昊源稱，造物節首日反應及人流均表現不錯。