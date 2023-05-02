moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

眾安料今年步入收成期

標籤：經濟

【明報專訊】本港虛擬銀行已開業接近3年，8間虛銀去年仍然錄得虧損，但大部分銀行虧損已見減少。眾安銀行（ZA Bank）去年虧損按年減少近一成至4.98億元。眾安銀行替任行政總裁冼迪雲接受訪問時稱，受惠於全球利率上升，去年淨利息收入按年大增1.21倍，展望今年淨利息收入續增，「2023年將會不錯的收成期」。

眾安銀行執行董事兼替任行政總裁吳忠豪表示，截至去年底，用戶數目超過65萬，平均每月活躍用戶佔比近50%。銀行於去年增設基金投資、外匯、銀保等服務，「眾安會以全方面發展定位，期望繼續開拓新服務，與一般銀行提供的服務看齊。」

去年眾安銀行客戶存款增長30%至91.72億元，貸款增近1倍至48.81億元，存貸比率上升17個百分點至53.2%。冼迪雲指出，在加息環境下，資金成本亦具桃戰性。目前貸款需求未有太大變化，銀行未來聚焦有質量的增長（quality growth），計劃以客戶類別提供切合的貸款，提高貸款定價。

吸Web3企業客 不收虛擬貨幣

本港將落實允許虛擬資產交易平台落戶香港，同樣以科技為主導的眾安銀行早前亦與虛擬資產平台HashKey、OSL簽訂合作協議，並將成為HashKey PRO的結算銀行。冼迪雲稱，自去年第四季起，Web3企業的開戶查詢增加3至4倍，並已有雙位數的Web3企業客戶。惟目前僅提供法定貨幣包括港元、美元及人民幣的存款及提款服務，不收取虛擬貨幣，需視乎最終的監管框架作調整。冼迪雲續指，「Web3公司開戶步驟同一般中小企基本上沒有分別。但無可否認很多Web3公司很容易落入高風險分類。公司就此可能要提供更多資料。」