溫傑：安樂工程訂單充足 業績有望改善

集團手頭合約較2021財政年度增加3.1%至117億元的高位，預示未來收入有一定保證。去年集團繼續積極參與投標活動，合共投出1409份單項價值逾100萬元的標書或報價。

純利受一次性因素拖累

業績方面，去年疫情之下，不少工程項目受到延誤，最終集團收入達64.7億元，按年增長21%；毛利則上升15.2%。若撇除若干一次性開支（包括除訴訟責任撥備1.5億元及減值虧損7560萬元），集團年內溢利為3.4億元，按年增加8.2%。值得留意的是，集團維持強勁現金水平及充足的已承諾銀行信貸，為未來增長及發展提供足夠資金。集團於去年底的現金結餘接近9.8億元，按年增加21.7%。為慶祝成立45周年，董事會決定派發特別股息每股4.5仙。

以收入佔比最高的屋宇裝備工程為例，去年收入按年增加26%至42.6億元（2021年為33.8億元）；手頭合約亦增加11%至54.4億元。當中，新的維修保養合約，總值4.2億元（2021財政年度：2億元），範疇涵蓋基礎設施營運、數據中心及房屋項目，加強經常性收益來源。

在分析員會議上，管理層特別提到數據中心業務。隨着香港邁向數碼化，預計自2022年起的5年內，數據中心的可用空間需求將增加一倍，平均複合年增長率將達到雙位數。集團作為業內先軀，旗下數據中心團隊在承包工程和提供維修保養服務方面，有望坐享先機，受惠行業發展機遇。

根據管理層所表示，會繼續以「新科技」、「新市場」 及「新業務模式」三大策略為基礎，推動業務發展。簡單而言，為以新技術推動業務發展，集團專注於研發重要技術和解決方案；而為開拓新海外市場，集團借助以往所累積的成功經驗把握新機遇；最後針對新業務模式，管理層致力提高維修保養服務於不同業務分部的貢獻。事實上，安樂已進軍美國市場，並透過於英國成立公司在歐洲建立據點。在繼續發展兩地業務之餘，集團亦會持續物色併購及參股機會，務求與現有業務創造協同效應，同時帶來穩定的收入來源。

三大策略推動業務

總括而言，集團基本因素穩健，去年業績受部分一次性因素影響，隨着經濟復常、手頭訂單充裕，預示未來業績有望改善，加上以往息率吸引，具一定投資吸引力。近期集團股價顯著向好，可待回調至1.35元附近水平分注部署，作中長線佈局。中長線上望1.7元，為減投資風險，若較平均買入價下跌逾一成，宜重新審視其前景並考慮先作減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]