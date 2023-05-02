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6張換里數信用卡鬥着數

【明報專訊】儘管環球旅遊業逐步復常，惟機票價格卻未有重返疫前水平。想節省機票開支，不妨善用市場上以簽帳賺飛行里數作賣點的信用卡，此類信用卡可以日常購物簽帳密密儲飛行里數，若再加上迎新優惠送贈的里數，更有望可於年底前儲夠換取短途機票的飛行里數。

明報記者 劉敬華

目前市場上不乏以簽帳賺飛行里數作招徠的信用卡，是次格價選了6張信用卡作比較。先比較信用卡可選擇的飛行里數計劃，現時各航空公司推出的飛行常客計劃中，以國泰航空的亞洲萬里通（Asia Miles），及Executive Club英航會員俱樂部的Avios較受港人歡迎，而是次比較的6張信用卡，除東亞銀行World Mastercard及渣打國泰Mastercard只提供亞洲萬里通1個選擇外，其餘4張均可同時提供亞洲萬里通及Avios的選擇，其中又以匯豐EveryMile信用卡可提供13個飛行常客計劃，選擇最多。

對於喜愛外遊人士，選擇飛行里數計劃自然應以覆蓋航點較多為首選，國泰為本港主要航空公司，覆蓋航線會較多，至於Avios則因英航屬於「寰宇一家」成員，亦可兌換國泰及日本航空等「寰宇一家」聯盟成員的機票，以至可兌換的機票目的地與亞洲萬里通相若，而且兩個計劃均可以選擇里數加現金兌換機票，意味即使年底前未儲夠里數仍可以加錢方式兌換機票，即變相以折扣價購買機票。

渣打國泰Mastercard享4元換1里

倘若選擇亞洲萬里通計劃，比較6張信用卡本地簽帳兌換里數方面，其中渣打國泰Mastercard於本地食肆及網上簽帳每4元便可兌換1里，相對較為吸引，但由於該卡的其他本地簽帳為每6元換1里，此卡較適合經常外食人士。至於匯豐EveryMile信用卡、東亞銀行World Mastercard及美國運通Explorer信用卡的本地簽帳均為每5元兌換1里，而當中匯豐EveryMile信用卡於指定的商戶消費可享每2元兌換1里，指定商戶包括星巴克咖啡、太平洋咖啡、天仁茗茶、Green Common、Netflix、KKBOX、Disney+及Spotify等。海外簽帳方面，則以Citi PremierMiles信用卡較吸引，當持卡人於當月月結單內總認可簽帳（包括本地及海外簽帳）達2萬元或以上，該月的海外及網上簽帳便可享每3元兌換1里，若當月月結單內總認可簽帳低於2萬元，海外及網上簽帳則以每4元兌換1里計算。

留意迎新優惠條件及年薪要求

至於迎新優惠，則要看清楚細節，宣傳標榜送贈的迎新里數即使再多，若不能符合獲取優惠的條件，亦難以獲得優惠，以匯豐EveryMile信用卡的迎新優惠為例，需於發卡首60日內簽帳滿8000元或以上，方可獲贈1000元「獎賞錢」，可用作兌換2萬里數。最後，還要留意自己年薪是否符合申請要求，以及信用卡年費，一般而言大部分信用卡均可提供申請首年免年費的優惠，其後便需繳交年費，但個別銀行亦會因應客戶的簽帳情况提供年費豁免。

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