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林嘉文：加息近完結 美匯指數或跌穿100

【明報專訊】最新的美國經濟增長有所放緩，但個別通脹環節卻略有回升，反映美聯儲在經濟上的挑戰愈來愈大，而美匯指數近日的走勢以偏軟為主，技術上亦正受制20天移動平均線的阻力。

由於市場愈來愈相信美聯儲年內會暫停加息，筆者相信這將利淡美元的前景；儘管美國國債收益率在過去一個月反彈，而市場亦普遍預期美聯儲有機會在5月再加多一次息，但對於其後暫停加息的可能性相信會不利美元中長線需求。

另一邊廂，歐洲央行和英倫銀行預計將維持緊縮的貨幣政策，有關發展亦可能會侵蝕美元在扣除通脹後的實際收益率優勢，於後市進一步推低美元。

事實上，在過去幾次美國聯儲局的加息周期中，美元往往傾向在美聯儲加息周期結束後的3至4個月內下跌，符合了筆者上述有關看淡美元前景的觀點。

現時，另一個市場關注的事件是美國能否提高債務上限，雖然以往的類似事件最終都能得到解決，但亦難免成為短線另一個利淡美元的潛在因素。

歐元瑞郎料受惠美債上限問題

相比之下，由於歐洲方面現時的經濟基礎較佳，歐元及瑞郎可能較易因美國的債務上限問題而受惠。

同時，美元可能會因此在未來3個月內觸及2023年的新低。技術上，若美元進一步因暫停加息預期而減弱，美匯指數甚至有機會失守100的心理關口。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]