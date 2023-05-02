許健生：南沙推動科創發展 成港科企延伸基地

早兩星期筆者往南沙參加在當地舉辦的「第九屆中國廣州國際投資年會南沙專場活動」時，與南沙開發區黨工委副書記謝偉和南沙區科技局長鍾偉彬座談，聽他們分享目前南沙在科技產業的發展及對港澳人士、企業支持政策。

近年，南沙一路都將「強化科技創新驅動」放在最突出的位置，積極搞建設海洋、能源、資訊、生物、航天等領域的重要科技基礎設施集群、前沿交叉研究平台同高層次科研機構，希望推動區域的科技發展。就近期很多人都關注的「芯片」來說，南沙引進同培育了芯粵能、芯聚能及晶科電子等一班龍頭企業，初步形成覆蓋寬禁帶半導體設計、製造、封測、材料全產業鏈完整生態，成為內地首個實現寬禁帶半導體全產業鏈佈局的地區。

小馬智行中國總部遷至南沙

而在航天領域中，在南沙的中科宇航成立於2018年底，依托中科院力學所和空天飛行科技中心的科研力量及資源優勢，是國家重大科研項目的成果轉化平台。專注太空科技探索，空天飛行器研發集成，技術成果轉化，並提供宇航發射服務。據了解，中科宇航與中旅集團在太空旅遊項目達成戰略合作，太空旅行飛行器每一次可載7個人，體驗3分鐘太空的失重體驗。

在今年政府工作報告入面，南沙還提出完善南沙科學城建設管理機制，支持南方海洋科學同工程省實驗室發展，加快冷泉生態系統、高超聲速風洞、極端海洋科考設施等重要科技基礎設施建設，希望打造大灣區綜合性國家科學中心主要承載區，進一步推動區域的科技發展同創新。

在南沙芸芸創科產業之中，一個不可不提的便是小馬智行，小馬智行（Pony.ai）是一家自動駕駛初創公司，於2016年底在加州灣區創辦，研發L4/L5級別的自動駕駛技術。小馬智行於2017年在北京和廣州成立研發中心，並將中國總部遷至廣州南沙。

港年輕人赴南沙工作可獲資助

經過長達近兩年的測試，小馬智行積累了遠程測試運營的豐富經驗及複雜場景的考驗。無人化自動駕駛車輛均表現出行業頂尖的技術水平，做到了系統運行的安全、穩定，為開展車內無安全員的出行服務打下堅實基礎。

現於南沙區範圍內，市民可透過小馬智行出行軟件PonyPilot+，呼叫到一台真正車內無安全員的自動駕駛車輛，來往高鐵站、地鐵口、重點商圈、住宅小區、市民公園等目的地。行駛過程中，乘客如需遠程協助支持，可在車內與遠程客服即時語音溝通。

南沙積極發展港式小區

至於企業、人才及教育配套上，南沙對企業及人才已實現港人港稅。香港年輕人在南沙工作可獲得就業、安居置業、生活就醫等資助，3年最高總共50多萬元人民幣。而青創企業落戶、創業成長、配套支持、場地租金、投融資支持等3年最高可獲得450萬元人民幣支持。加上香港科技大學南沙分校已於去年落成，面積更比香港清水灣校舍大兩倍。南沙亦積極發展香港式小區，希望做到與香港人無縫對接。而坐高鐵往返香港南沙只需要30分鐘左右，名副其實的半小時生活圈。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]