梁天卓：從平戲票看親子時間成本

另一方面，從一些微觀的觀察來看，不少港人的時間成本卻似乎比這平均時薪要低了一截。

舉個例子，上周六（4月29日）是政府展開「開心香港」系列活動之一的「全港戲院日」，市民可以以劃一30元的價格，於全港戲院觀看IMAX等電影。一如所料，各區戲院現場湧現人潮，其中有一位排頭位的父親表示，在開售前3小時已到場排隊並買到4張戲飛，希望藉此與子女度過家庭日。

對這位好爸爸來說，每小時排隊的邊際效益有多少？假設每張IMAX戲票原價為130元，4張30元的戲飛可以省下400元，他每小時排隊的邊際效益為133元。

花3小時買票 其實可轉去賺外快

每小時排隊的邊際效益為133元，他的邊際時間成本又是多少？理論上，他犧牲3小時排隊的成本可以有幾個可能性。一個是他可以利用這3個小時做其他「外快」賺取額外收入，這些額外收入可以用來買正價戲飛或僱用「排隊黨」幫他買30元的戲飛；另一個可能是他可以利用這3小時與子女做其他的親子活動，增進父子感情。

假設這位好爸爸是一位理性的消費者，他願意犧牲3小時排隊已代表他的時間成本不值每小時133元。

這是否代表他的時薪不到133元和他每小時的親子時間不值這個價？可能只有那位父親才可以回答。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

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[梁天卓 經濟學爸]