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圻翁：日本打工仔薪酬升 利日股樓市

【明報專訊】股神巴菲特早前訪問日本，接受訪問時說會繼續增持日本五大商社的股票，成為股神在美國以外最重要投資之一，其實日本股巿今年跑贏了美股標普指數，大家可留意日本股票的投資機會。

機構投資者普徠仕日本股票策略投資組合專家Daniel Hurley也發表關於日本通脹趨勢及日本銀行政策前景的評論，他認為：日本的核心通脹率在過去9個月內攀升，更重要的是薪酬亦開始上漲，尤其是在大型企業，預計中小型公司的薪酬在未來數月亦將跟隨增加。這在日本屬於25年來未見的情况，並且是日本經濟增長的正面信號，反映當局推升通脹的措施開始奏效。

Hurley續稱，薪酬增加對日本公司僱員是正面消息，因他們多年來的薪酬停滯不前。如果薪酬繼續增加，或將帶動消費者支出，有望進一步刺激經濟。

DXJ創新高可留意

對於香港的投資者，也可留意相關的ETF如WisdomTree Japan Hedged Equity Fund（美：DXJ）最近創了歷史新高（見圖），可候回吐再作吸納。

其實如日本的通脹回升，打工仔可以加人工，亦是大大有利當地的物業巿場，事實上日本樓價經過多年調整，對香港投資者來說已是相當便宜，而日本現在買樓並沒有對外國投資者設有辣招稅，如能承做日圓按揭，按息亦遠低香港，大家可留意當地的物業投資機會。

[圻翁 投資放大鏡]