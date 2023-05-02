何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743

【明報專訊】期指結算日後，港股升勢持續，恒指上周五高開後升幅擴大，高位曾升近330點，重上20,100點水平，但及後獲利沽壓湧現，收市升54點，未能企穩兩萬關。向上觀望上試20,500點的機會，支持或參考近日暫守住的低位19,500點。比亞迪股份（1211）首季多賺逾4倍，上周五曾升逾2%至241元以上的逾兩個月高位，惟其後獲利盤出現，股價曾短暫倒跌，收市持平。比亞迪240元未企穩，資金取態相對觀望。看好或可考慮貼價比迪認購證（23743），行使價239.08元，2023年8月到期，實際槓桿約5.4倍。
同系比亞迪電子（0285）首季純利按年升逾1.5倍，上周五曾飈逾8%，收市升逾半成，向上觀望上試25元的機會。由於比亞迪電子仍未突破1個月高位25.4元，投資者觀望追落後機會，資金順勢追貨，看好或可考慮比電認購證（15061），行使價28.55元，2024年12月到期，實際槓桿約2.0倍。
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