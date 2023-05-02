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何啟聰：首季多賺4倍 比亞迪購23743

標籤：何啟聰

【明報專訊】期指結算日後，港股升勢持續，恒指上周五高開後升幅擴大，高位曾升近330點，重上20,100點水平，但及後獲利沽壓湧現，收市升54點，未能企穩兩萬關。向上觀望上試20,500點的機會，支持或參考近日暫守住的低位19,500點。比亞迪股份（1211）首季多賺逾4倍，上周五曾升逾2%至241元以上的逾兩個月高位，惟其後獲利盤出現，股價曾短暫倒跌，收市持平。比亞迪240元未企穩，資金取態相對觀望。看好或可考慮貼價比迪認購證（23743），行使價239.08元，2023年8月到期，實際槓桿約5.4倍。

同系比亞迪電子（0285）首季純利按年升逾1.5倍，上周五曾飈逾8%，收市升逾半成，向上觀望上試25元的機會。由於比亞迪電子仍未突破1個月高位25.4元，投資者觀望追落後機會，資金順勢追貨，看好或可考慮比電認購證（15061），行使價28.55元，2024年12月到期，實際槓桿約2.0倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]