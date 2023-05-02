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摩根大通亞洲：日股今年新高 日經購10839

【明報專訊】日本央行維持政策利率在負0.1厘不變，日本央行指出，在國內外經濟和市場存在極大不確定性的情况下，央行將耐心地繼續實施貨幣寬鬆政策，並在必要時採取額外的寬鬆措施。今次為新上任央行行長植田和男首次主持會議，市場原估計他或提出改變孳息率曲線控制（YCC）政策。彭博綜合分析師指，議息聲明傾向鴿派，一年半的貨幣檢討政策較預期長，或反映央行對改變政策立場相當審慎，取消YCC政策及結束負利率的時點或較市場估計遲。

日本央行議息後，日圓匯價下跌，美元兌日圓反彈至135，日本股市連續兩日反彈，日經平均指數升逾300點，再突破28,800點關口，創出今年以來新高。如投資者認為日股有望破頂，可追入日經購（10839），行使價30,000點，提供12倍實際槓桿；看淡可留意日經沽（10838），行使價25,000點，實際槓桿近10倍，兩隻均為今年9月8日到期。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]